Viajero argentino muere en Bolivia por no contar con dinero local

El maestro jubilado de Salta podría haberse salvado si él o sus amigos hubieran tenido 1.000 pesos bolivianos, argumentó el testigo

Un ciudadano argentino de la provincia de Salta fue presuntamente dejado morir al no poder pagar sus facturas médicas en moneda local y le dijeran que “su dinero no nos sirve”, según medios argentinos.

Alejandro Benítez, un docente jubilado, chocó con su moto contra un camión en territorio boliviano, señalaron los informes. Participaba en una caravana de motos. “Sentí que lo dejaron morir; no hicieron nada. Nos cobraron todo. Siento mucha impotencia porque mi amigo se podría haber salvado”, dijo otro motociclista citado por Cadena 3.

El testigo también explicó que el accidente fue en una curva entre Santa Cruz de la Sierra y Cochabamba, tras lo cual Benítez fue rescatado por una ambulancia que pasaba por el lugar.

“Si hubiera sido por los hospitales, la ambulancia nunca hubiera llegado. Porque una vez que llegó al hospital del pueblo donde estábamos, estaba muy grave y había que llevarlo a una ciudad más grande o a una clínica privada”, pero “no me dieron la ambulancia para sacarlo de ahí”, insistió el testigo.

Benítez murió en el pasillo esperando a ser atendido en un hospital. ”Yo le decía que mi amigo se estaba muriendo y él me decía 'no, no, tu dinero no sirve', porque ninguno de los miembros del grupo 1.000 pesos bolivianos (sic)”. Sus amigos y familiares reunieron luego 1.500 dólares para llevar sus restos a Argentina para servicios fúnebres.

Esta historia no corroborada de la que se hizo eco la prensa argentina replanteó el problema de la atención médica gratuita en el país para todos los extranjeros y la supuesta falta de reciprocidad hacia sus ciudadanos argentinos en otros lugares de la región.