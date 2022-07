Nueva cepa de SARS-CoV-2 preocupa a los científicos

Ómicron BA. 2.75 infecta a personas ya vacunadas o que han tenido la enfermedad y se han curado

Los científicos han informado de que una nueva variante del SARS-CoV-2, notablemente contagiosa, que ya está causando preocupación en todo el mundo. Se ha denominado BA 2.75. y es un derivado de Ómicron.

La nueva versión ya está causando preocupación en la comunidad científica mundial. Se trata de la supervariante BA 2.75, con un notable poder de contagio,

La nueva versión es cinco veces más contagiosa que Ómicron 5 y se propaga 17 veces más rápido que las cepas anteriores. Procede de la India y ya se han registrado casos en Australia, Canadá, Alemania, Gran Bretaña y Nueva Zelanda.

La nueva llegada está relanzando la pandemia en Europa a pesar del clima veraniego, que ha llevado a millones de turistas a bajar la guardia y dejar de lado las precauciones tras años de restricciones por el COVID-19.

Las autoridades sanitarias de Italia y Gran Bretaña han informado de más de tres millones de personas infectadas por Ómicron 5 en cada país. Las subvariantes de Ómicron se han convertido en dominantes en todo el mundo, con nuevas mutaciones que evolucionan rápidamente.

El virólogo Tom Peacock, del Imperial College de Londres, dijo que lo más preocupante es que la nueva supervariante tiene 45 mutaciones con BA.5, incluyendo ocho mutaciones en la proteína Spike, que facilita la entrada del virus en las células humanas. Cinco mutaciones en el dominio N-terminal, “que son objetivos preciosos para los anticuerpos neutralizantes”, explicó el científico.

La destacada científica india Lipi Thukral dijo que otras mutaciones de Ómicron 5 están presentes en la superficie externa del nuevo coronavirus. Dos de ellas están estrechamente relacionadas con cambios significativos en la estructura de la proteína Spike. Ómicron BA. 2.75 infecta a personas ya vacunadas o que han tenido la enfermedad y se han curado. “De momento no hay información para detectar si la subvariante tiene el potencial de causar infecciones graves”, dijo Thukral.

Los primeros estudios indican que la mayor eficacia en las infecciones no se traduce en un aumento de enfermedades graves, ya que las personas vacunadas contra la COVID-19 que se infectan con la BA 2.75 están más protegidas que las que no se vacunan.

En la India, se ha documentado que el linaje BA.2.75 tiene una circulación limitada y, hasta ahora, no se ha documentado que este linaje haya aumentado la gravedad o la propagación de la enfermedad. Como el linaje BA.2 está evolucionando, muchos de sus sub linajes se están desarrollando con un conjunto de mutaciones distintas. B.2.75 es un sub linaje similar de BA.2.

Los investigadores también señalaron que es fundamental seguir vigilando la propagación de este sub linaje y también de los demás sub linajes emergentes de Ómicron. Es necesario ampliar y mantener la escala de la secuenciación genómica para la detección temprana de las cepas variantes del SARS-CoV-2, ya que se dice que BA.2.75 está detrás del reciente aumento del número de casos de COVID-19 en el país.