No más jugadores extranjeros para clubes de fútbol argentinos por crisis del dólar

El Banco Central de Argentina ha congelado las transferencias de dinero al exterior, lo que impide que los clubes contraten jugadores procedentes de otros países.

La actual crisis económica de Argentina está pasando factura al fútbol. Las transacciones de jugadores extranjeros que estaban a punto de ser contratados por los clubes locales han quedado en suspenso al no poder acceder a la cantidad de dólares que se necesitan para concretar cada operación.

El caso más notorio es el del delantero colombiano Miguel Borja, cuyos derechos de traspaso son propiedad del Junior de Barranquilla, pero que jugaba en el equipo brasileño Palmeiras (del que se sabe que es hincha el presidente Jair Bolsonaro).

Borja iba a llegar a River Plate el pasado viernes, pero su fichaje internacional no se producirá por el momento, a pesar de que el acuerdo había sido pactado verbalmente.

Según TN, River Plate, que transfirió al delantero Julián Álvarez al Manchester City, equipo de la primera división británica, se ha visto obligado a manejar las divisas que recibió por la operación a través de los canales oficiales: es decir, al tipo de cambio oficial, que es casi la mitad de lo que vale un dólar estadounidense en el mercado negro, que saltó a 260 AR$ / US$ 1 el lunes desde los 240 AR$ del viernes.

El traspaso de Borja al club argentino se había tasado en 7 millones de dólares.

Argentina atraviesa una crisis en cuanto a la cantidad de dólares y cada vez que un club tiene que hacer un pago en dólares -o en euros- el Banco Central tiene que aprobarlo, pero no ha dado luz verde esta vez en el caso de Borja.

El mercado de transferencias de jugadores finaliza el 7 de julio y los clubes argentinos podrían olvidarse de cualquier nueva operación que involucre a estrellas internacionales, a menos que el Banco Central (BCRA) apruebe en breve la transferencia de dólares al exterior.

El país espera con ansiedad lo que suceda con la ministra de Economía Silvina Batakis ya en su cargo después de que Martín Guzmán renunciara a su puesto el sábado pasado.

La propia ministra dijo en una entrevista televisiva este lunes por la noche que no iba a autorizarle dólares a River: “Por supuesto que no, eso seguro que no, todo para Boca,” bromeó acerca de su preferencia por el clásico rival futbolístico.