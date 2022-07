“En las Falklands el gobernador no gobierna, trabaja junto a las autoridades locales,” Nigel Phillips

El gobernador Nigel Phillips CBE y Señora Emma en uno de los tantos actos que su agenda le impone

La llegada a las Falklands de las vacunas anti Covid 19, momento de gran expectativa La masiva concurrencia al acto del 14 de junio, fecha de la Liberación de las Islas de la ocupación argentina

“El gobernador de las Islas Falklands no gobierna, apenas trabaja junto a un gobierno electo, auto determinado y democrático, y eso es el gran progreso, diría 'fantástico', alcanzado por el pueblo de las Islas en los últimos cuarenta años”, según explicó el gobernador saliente quien partió con destino al Reino Unido.

Resaltó asimismo el sentido de nación que han desarrollado los Isleños, el espíritu de trabajo y servicio a la comunidad que está tan enraizado en las Falklands, y recomendó que sigan fieles a la Constitución, 'un documento muy sabio' que ha hecho sobresalir a las Islas en materia de buena gobernanza.

Este fin de semana el gobernador Nigel Phillips CBE, y su señora Emma dejaron las Islas, luego de ejercer el cargo durante cinco años. Partieron hacia Inglaterra y desde ahí dentro de unas semanas a la Isla de St. Helena donde también se desempeñara como gobernador. Con ese motivo la televisión de las Falklands le hizo una entrevista preguntándole sus impresiones sobre su quinquenio y puntos relevantes de esa estadía.

”Creo que junto con el ex gobernador Rex Hunt, (depuesto por la invasión y ocupación argentina), soy quien más he ejercido el cargo, aunque en un contexto totalmente diferente, lo cual como dije es fantástico, y nos habla del progreso y desarrollo alcanzado por las Falklands en estos cuarenta años,“ desde la Liberación y por el cual se sigue avanzando, explicó Phillips a su entrevistador y ex legislador electo de las Islas Richard Cockwell.

”Es algo que dejo muy en claro a todos los visitantes a las Islas, el gobernador no gobierna, trabaja junto a representantes democráticamente electos del pueblo de las Falklands, amparados en su derecho a la auto determinación, con el servicio público (administración del aparato gubernamental) y los distintas ramas del gobierno del Reino Unido que tienen impacto sobre las Islas“, agregó Phillips.

Marcó asi la diferencia con Rex Hunt, el ex gobernador que fue expulsado por los argentinos cuando la invasión en 1982 y fuera reimpuesto en el cargo tras la guerra y tuvo años de intensa reconstrucción y transformación de las Islas. Rex Hunt junto a la entonces Primer Ministra Margaret Thatcher son considerados héroes en las Falklands.

Phillips recordó que cuando llegó al cargo en las Islas, el gran tema era el segundo vuelo comercial al continente, más precisamente a Sao Paulo. ”Trabajamos con los representantes electos de las Falklands, con los directores del aparato de gobierno y con el servicio diplomático del Foreign Office en la región. Fue un esfuerzo de trabajo inmenso pero tuvo éxito, uno de esos momentos de logros que elevan el ánimo, y la gente de las Falklands con todo derecho lo celebró“. Ejemplo además de cómo funciona el trabajo conjunto y con un grado de eficiencia maravilloso.

A continuación se refirió a la pandemia del Covid 19, que también fue un ejemplo de ese trabajo conjunto asociado entre representantes electos, gobierno de las Islas y el Reino Unido, autoridades sanitarias y militares que proveyeron de vacunas, equipos y vestimentas de protección para el personal sanitario, ”ejemplo de esa colaboración y trabajo conjunto moderno desarrollado a lo largo y ancho de las Islas, y no quiero dar nombres, pues fue una respuesta de la comunidad en general, más allá y por encima de todo esfuerzo. Creo que fue la personificación de esa relación moderna con unas Falklands modernas, y todos nos sentimos colectivamente orgullosos“.

El 2020 también se celebró el desminado definitivo de las Falklands, ”una tarea increíble, ejemplo de colaboración y de profesionales valientes y eficientes, y del gobierno del Reino Unido el cual proporcionó decenas de millones de libras para completar la tarea“. Fue, enfatizó Phillips un logro fantástico e inimaginable extendido a todo el territorio de las Islas. ”Me saco el sombrero ante estos hombres y su tarea histórica, algunos de los cuales decidieron incorporarse a la comunidad, lo cual habla de la multicultural de las Islas y su espíritu hospitalaria, dándole la bienvenida a esos hombres y sus familias“.

El gobernador saliente también resaltó el programa de ayudas y subsidios implementados por el gobierno de las Islas durante la pandemia en apoyo a familias, hogares, comercios , empleos, para minimizar el impacto a la economía, al bienestar de la comunidad y destacó en especial el programa TRIP, de promoción a la industria del turismo, la más afectada por el asilamiento de las Islas debido al Covid 19. En efecto los subsidios de TRIP permitieron a los Isleños conocer, visitar, recorrer sus Islas. ”Un programa muy bien pensado, visionario, y hasta me permito decir que ayuda a construir el sentido de nación. Ni que hablar de la generosidad de la comunidad de las Falklands que hizo el programa extensivo a las fuerzas británicas estacionadas en MPC...impresionante“.

”También fue un inmenso honor desde la posición de gobernador ser el comandante de la Fuerza de Defensa de las Islas Falkland, FIDF. “Creo que están entrenadas, equipadas y preparadas como nunca lo estuvieron y con capacidad de integración con las fuerzas estacionadas en MPC, en todas las Islas. Es muy importante que sean Isleños, que defiendan su país, como lo es también que deban cumplir entrenamiento todas las semanas, lo cual es emblemático de algo muy particular de las Falklands: cuanto trabajo voluntario realizan en bien de la propia comunidad. Quedé sorprendido cuando la entrega de medallas por el Jubileo de Platino de la Reina, !cuánto trabajo voluntario!.Aquí todos realizan multitareas al servicio de la comunidad, es extraordinario” y agregó “es ese espíritu comunitario que hace de las Islas algo tan especial”.

Phillips se refirió que durante su mandato también se creó la Autoridad Marítima de las Falklands, la primera vez que dicho departamento es independiente y lo importante que significa para un territorio insular, que vive de la pesca y el comercio y tiene la responsabilidad de velar por las vidas en el mar, de la seguridad de los pesqueros y tripulaciones que operan desde las Islas, ...“ÿ lo positivo es que la industria de pesca de las Falklands está de lleno en apoyo al tema”.

Por último el gobernador saliente comentó sobre el significado que la Reina, haya otorgado estatus de ciudad a la capital Stanley. “Creo que es fantástico, por primera vez un Territorio de Ultramar en competencia libre consigue ese mérito. Es catalítico de lo alcanzado en estos cuarenta años de esfuerzos y crecimiento, después de ese acontecimiento tan removedor como fue la guerra de 1982 con cambios políticos, sociales, económicos. Por tanto no hay mejor logo que ”Falklands a los 40 sigue avanzando“, representando todo lo alcanzado y cuán lejos hemos llegado en este viaje, como también el mejor tributo a la sangre y vidas derramadas para la Liberación de las Islas. Así me cuentan todos los Veteranos que nos visitan y para mí es algo de lo más emblemático de los recuerdos que me llevo”.

Cockwell le pidió luego a Phillips que enumerara algunos acontecimientos de los que haya participado y se lleva buenos recuerdos. El ex gobernador mencionó el rally a campo traviesa desde Port Louis (primer asentamiento francés en las Malouines), y del que participaron competidores en Land Rovers, triciclos y cuadriciclos, motos, a caballo, y en la cual el gobernador quedó empantanado con una 4x4 en terreno fangoso“.

Otra, la recepción de la primera partida de vacunas que llegara desde el Reino Unido y la propia campaña de vacunación que alcanzó a todos las estancias y rincones de las Islas.

En materia cultural, las actividades teatrales y puestas en escena por los amigos de las tablas, algunas obras muy cómicas y/o divertidas. Igualmente con el Día de la Multiculturaliad cuando desfilan los carros alegóricos en representación de muchas de las nacionalidades que conforman el crisol demográfico de las Islas y las fiestas bailables, musicales y gastronómicas que las suceden.

Y en este año en particular, su participación en todas las actividades relativas al cuarenta aniversario de la Liberación, desde el descubrimiento de un monolito y placa alusiva a la toma del cerro las Dos Hermanas por parte de los Comandos británicos en los últimos días de la guerra, al igual que el gran número de actos, conmemoraciones y honores rendidos en los distintos campos de batalla, en muchos de ellos acompañados de autoridades civiles y militares que volaron especialmente desde el Reino Unido.

Phillips quedó muy impresionado por la concurrencia masiva de la ciudadanía al acto del 14 de Junio en el Monumento a la Liberación, evento culminante de una fecha tan especial para las Falklands, el Día de la Liberación.

Y como consejo de despedida, Phillips recomienda seguir fieles a la Constitución de las Falklands, documento sabio y muy bien redactado; cuando vengan los contratistas del Reino Unido y pretendan recortar esquinas con el cuento que ”esto no se hace en el RU“, recordarles que en las Falklands la Constitución y las Leyes se cumplen a rajatabla. Finalmente la icónica Casa de Gobierno, ”es una residencia magnífica, con amplios salones para organizar eventos y actividades, punto de congregación para la comunidad, hay que conservarla y mantener su espíritu de convocatoria”.