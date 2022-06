Grupo de católicos colombianos quiere que Hernández sea excomulgado

“Recibo a la Virgen y a todas las prostitutas que viven en el mismo barrio con ella”, había dicho Hernández

Grupos católicos colombianos han presentado una petición ante la Arquidiócesis de Bogotá para que se excomulgue al aspirante presidencial Rodolfo Hernández por sus “profundas ofensas” contra la Virgen María, se informó.

El abogado William Hoanny Amador argumentó que Hernández se refirió “de manera grosera, blasfema y profundamente ofensiva” contra la Virgen María durante una entrevista radial el 7 de abril.

El documento fue entregado a Monseñor Luis José Rueda, Arzobispo de Bogotá y Presidente de la Conferencia Episcopal, teniendo en cuenta que Hernández ha expresado pertenecer a la religión católica, e incluso se le ha visto frecuentemente en templos sagrados “comulgando en los diferentes rituales de nuestra santa iglesia.”

“El acusado señor Rodolfo Hernández ha tergiversado de manera clara y flagrante las conductas que identifican a un buen católico señaladas en la sagrada escritura del Catecismo de la Iglesia Católica y en las normas del derecho católico, al ofender a la Santísima Virgen María, patrona de nuestra iglesia, madre de Dios, ejemplo de mujer y madre de todos los hombres”, argumentó Amador.

La excomunión significa excluir a una persona de una comunidad religiosa, prohibiéndole así asistir a ceremonias y ritos.

“Yo recibo a la Virgen y a todas las prostitutas que viven en el mismo barrio con ella. Recibo a todos, pero no les cambio el discurso. No puedo estar cambiándolo”, había dicho el ex alcalde de Bucaramanga el 7 de abril en una entrevista con Radio Nacional, que desató el revuelo entre los fieles.

”Yo respeto, que no importa lo que él (Hernández) piense, debe respetar a nuestras madres y a la madre María. Por qué, primero por ser persona, si él cree que por ser persona ya merece respeto, sin importar las condiciones de esa persona. Segundo, esa persona, además de ser persona, es mujer y la mujer merece todo nuestro respeto y tenemos que respetar a esa persona que el Señor nos dio como madre porque es mujer y persona. Además, es madre, se le respeta, se le quiere“, dijo el padre Benjamín Pelayo, de la iglesia de San Martín de San Gil, en Santander.

Hernández regresó a Colombia desde Miami en medio de estrictas medidas de seguridad, tras afirmar que había sido amenazado. ”Quiero aclarar que si me he mantenido fuera de Colombia en las últimas horas es porque tengo que estar vivo para dar la lucha que Colombia necesita, pero que nadie dude de mi firme voluntad de defender a mi país”, subrayó.