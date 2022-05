Viruela del mono está lejos de convertirse en una pandemia, explican expertos de la OMS

La UKHSA anunció que había detectado 71 nuevos casos de viruela del mono entre los seres humanos en Inglaterra

Una destacada científica de la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha afirmado que no existe la preocupación de que el brote de viruela del mono se convierta en una pandemia como el COVID-19.

“Esta enfermedad de la viruela del mono no es el COVID-19. Es un virus diferente”, según Sylvie Briand, directora de preparación y prevención de epidemias y pandemias de la OMS. “No queremos que la gente entre en pánico o tenga miedo y piense que es como el COVID o tal vez peor”, añadió.

Los expertos también explicaron que el brote estaba muy por debajo del umbral pandémico, con unos 250 casos confirmados en todo el mundo.

Mientras tanto, la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido (UKHSA) anunció que había detectado 71 nuevos casos humanos de viruela del mono en Inglaterra, con lo que el número total de infecciones confirmadas desde el 7 de mayo asciende a 179. A pesar de este informe, la UKHSA insistió en que el riesgo para la población seguía siendo bajo, aunque aconsejó a las personas en contacto con los casos conocidos que se autoaislen durante 21 días.

Briand también dijo que probablemente la mayor diferencia entre el COVID-19 y la viruela del mono es que esta última es mucho más difícil de contraer, porque normalmente se transmite a través de lesiones, fluidos corporales o materiales que han estado en contacto con una persona o animal infectado.

Antes de que la OMS declare una pandemia, es necesario que la enfermedad se extienda a nivel mundial, y también que se registre una transmisión sostenida entre humanos.

“Por el momento, no nos preocupa una pandemia mundial”, dijo Rosamund Lewis, de la OMS. “Nos preocupa que los individuos puedan adquirir esta infección a través de una exposición de alto riesgo si no tienen la información necesaria para protegerse”, añadió.

“La epidemiología inicial de los casos notificados a la OMS por los países muestra que los casos se han notificado principalmente entre hombres que tienen relaciones sexuales con hombres”, dijo la OMS en un comunicado. Un caso en un país no endémico se considera un brote. La aparición repentina y simultánea de la enfermedad en varios países no endémicos sugiere que puede haber habido una transmisión no detectada durante algún tiempo, así como eventos amplificadores recientes, según los expertos.

La UKHSA ha almacenado una vacuna segura contra la viruela (llamada Imvanex, suministrada por Bavarian Nordic) y la está ofreciendo a los contactos cercanos de las personas diagnosticadas con viruela del mono para reducir el riesgo de infección sintomática y enfermedad grave.