La pandemia arrojó luz sobre la brecha entre ricos y pobres, dice Alberto Fernández

¿Cuánto tiempo más seguirá soportando el Sur esta realidad? se preguntó Fernández

El presidente argentino, Alberto Fernández, dijo este jueves que la región ha probado de primera mano lo que significa ser menos desarrollado que otras partes del mundo, al inaugurar la III Reunión Regional de Ministros de Educación de América Latina y el Caribe en la sede de la Cancillería en Buenos Aires.

“La igualdad para el aprendizaje debe ser una consigna para toda la región”, destacó Fernández. “La educación es un servicio público que debe ser garantizado por el Estado porque las condiciones para el aprendizaje no son equitativas en sociedades tan desequilibradas como las que tenemos”, agregó.

“En América Latina, lo primero que tenemos que hacer es desarrollar la educación, la ciencia y la tecnología para tener sociedades capaces de integrarse en un mundo globalizado que compite por el conocimiento”, prosiguió.

“Nosotros, sudamericanos y caribeños, vivimos en el continente más desigual del mundo, donde la brecha entre ricos y pobres es mayor. Esta brecha entre ricos y pobres quedó trágicamente demostrada en la pandemia [de COVID-19]”, señaló también.

Fernández insistió en que “la educación pública debe ser una causa orientadora de todos los gobiernos latinoamericanos porque la otra realidad de este tiempo es que las sociedades más ricas no son las que tienen gas, petróleo, litio, oro, soja, trigo, maíz, sino las que han desarrollado el conocimiento, la ciencia y la tecnología”.

En cuanto a las consecuencias del COVID-19 en la educación, el mandatario argentino destacó que “fue una época sin igual, marcada por la tristeza, el dolor, la pena, la enfermedad y la muerte en la que el mundo se conmovió por la pérdida de seis millones de vidas”.

“La pandemia reveló que no hay criterios de igualdad en el mundo. ¿Cuánto tiempo más seguirá soportando el Sur esta realidad? ¿Seguirá siendo un testigo vacío de una realidad de la que no forma parte? Me pregunto si realmente no deberíamos unir nuestras voces para decirle al norte 'basta, es nuestro continente'”, prosiguió Fernández.

“Tenemos un país que lleva seis décadas bloqueado económicamente y sobrevive como puede. Debería darnos mucha vergüenza que eso ocurra en nuestro continente. En nuestro continente, un país lleva cinco años bloqueado por una disputa política y, en medio de una pandemia, lo bloquean cuando la solidaridad era más necesaria que nunca. ¿Cuánto tiempo más vamos a mirar esto como si no nos pasara?”.

La III Reunión Regional de Ministros de Educación de América Latina y el Caribe está coorganizada por la Oficina Regional de Educación de la UNESCO. El encuentro busca asegurar la consecución del cuarto objetivo de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, centrado en garantizar “una educación inclusiva, equitativa y de calidad”, y “promover oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida para todas las personas”.