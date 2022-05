Vecinos de Bariloche marcharán contra la entrega de terrenos a un grupo mapuche

La decisión judicial de entregar la Escuela Militar de Montaña del Ejército a los mapuches que reclaman derechos ancestrales está ahora en revisión por la Corte Suprema de Justicia de la Nación

Vecinos de la la localidad de Bariloche planean una manifestación masiva que se realizará el 29 de mayo, con motivo del Día del Ejército Nacional argentino, para oponerse a un fallo judicial por el cual las instalaciones de la Escuela Militar de Montaña deben ser entregadas a una comunidad mapuche.

“Queremos que se respete lo que es de todos los argentinos”, dijo a El Litoral Cristina Cejas, que pertenece a un grupo de “vecinos en estado de alerta ante tantas injusticias que ocurren”.

El grupo ya marchó para que los parques nacionales de la región sigan siendo tales. Esta organización, junto con la rama local de Veteranos de Guerra de Malvinas, es la encargada de promover el “abrazo” al instituto de formación militar que está en el ojo de la tormenta, explicó El Litoral.

“No es un mero capricho salvaguardar los terrenos del Ejército y ya está”, subrayó la barilochense Cejas. La Escuela Militar de Montaña es el custodio de tierras que son un atractivo turístico internacional y que tienen “una enorme riqueza biológica que con sus cuencas alimentan también a los lagos Nahuel Huapi y Gutiérrez”.

Cejas también señaló que las instalaciones de la escuela se encuentran junto a puntos estratégicos como el Instituto Balseiro y el Centro Atómico. Agregó que la mayoría de los integrantes de su agrupación no tienen intereses personales ya que no son dueños de ninguna de las tierras en disputa, pero se niegan a “entregar tierras sin un estudio previo del impacto ambiental en la región de disponerlas de esta manera, más aún en una zona de frontera; no se debe entregar libremente sin un estudio previo en profundidad”, explicó.

La activista también destacó que los problemas territoriales vienen de lejos, pero “nunca fueron tan visibles como ahora [que las comunidades nativas] tienen todo el apoyo del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas”.

Cejas también destacó que “la Escuela Militar de Montaña tiene mucho que ver con la historia de Bariloche”.

“Es una de las tres [academias de este tipo en América] más destacadas y realiza una gran labor en la comunidad, donde además recibimos una gran cantidad de extranjeros que vienen a formarse allí”, agregó Cejas.

La Escuela Militar de Montaña “Juan Domingo Perón” está a 12 kilómetros del centro de Bariloche, camino del Cerro Catedral. Funciona desde 1964. La Cámara Federal de Apelaciones de General Roca confirmó un fallo anterior que favorecía al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), diciendo que el recurso presentado por el Ejército había sido entregado fuera de término. El Ejército deberá ahora entregar el predio a la comunidad Millalonco Ranquehue, según la decisión de la jueza Silvina Domínguez, aunque el Ejército alegó que el terreno en cuestión era “esencial”. Las familias mapuches sostienen que mantienen la ocupación tradicional de las tierras desde fines del siglo XIX, incluso “antes de la instalación de las tropas militares.”

(Fuente: El Litoral)