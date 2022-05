“Naciones Unidas aplican una doble regla cuando se trata de las Falklands”

“Dos grandes potencias hablando sobre nuestro futuro en tanto los Isleños, el pueblo de nuestro país, son eliminados del escenario”

MLA Short, (I) preguntó porque la condena a Rusia por invadir Ucrania, y no al país que quiere colonizar a las Falklands

Las Islas Falkland criticaron abiertamente al Comité Especial de Descolonización de Naciones Unidas, C24, por la doble regla que aplica cuando se refieren a las Falklands e insinuaron que se dejan presionar por Argentina, país que desconoce el derecho a la autodeterminación del pueblo de las Islas y por tanto del propio proyecto de descolonización.

El legislador electo MLA Gavin Short fue quien representó a las Falklands en el Seminario Regional del Pacífico del C24, ”Avance de los Territorios No Autónomos durante la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19) y posteriormente“, celebrado en Castries, Santa Lucía, Caribe, entre el 11 y 13 de mayo

MLA Short dijo si Rusia está siendo tratado como un paria internacional por su accionar en la brutal invasión de su vecino, Ucrania, ”entonces Naciones Unidas tendría que condenar públicamente a otro estado miembro que también tiene claras ambiciones similares hacia las Falklands“

Agregó el legislador, ”cómo es posible que miembros del Comité de Descolonización pontifiquen sobre las Falklands sin haber tenido nunca la decencia de poner pie en las Falklands para apreciar con sus propios ojos la realidad de nuestro país, muy a pesar de las repetidas invitaciones que se les han extendido“.

”Esto me hace sospechar que quizá el Comité esté cediendo a la presión de un país que no está interesado en que las Falklands ejerzan su derecho a la autodeterminación, y a la descolonización, cuando el pueblo de las Falklands así lo votó en un referendo, y en verdad ese país quiere un retorno de las Falklands a una verdadera condición colonial. Poner a un pueblo bajo la yugo de lo que sería una potencia colonial extranjera, no es para lo cual fue creado este Comité, y muy respetuosamente les pido que lo tengan muy presente.“

Más adelante dijo que los reiterados llamados de las resoluciones a conversaciones entre el Reino Unido y Argentina respecto a las Falklands pertenecen a un lenguaje colonialista: ”dos grandes potencias hablando sobre nuestro futuro en tanto los Isleños, el pueblo de nuestro país, son eliminados del escenario“.

”No vine aquí al seminario para pedirles que tomen bandos en la llamada disputa entre el Reino Unido y Argentina sobre algo que sucedió hace casi 200 años, NO, lo que estoy haciendo es pidiéndoles que se paren y escucharlos decir que todos los pueblos tienen el derecho absoluto de determinar su propio futuro“

”En ningún lugar de la Carta de Naciones Unidas se afirma que la auto determinación aplica a todos, menos a las Falklands”, concluyó el legislador Gavin Short .(PN)