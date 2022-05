Musk deja en suspenso compra de Twitter por datos poco fiables

La persona más rica del mundo sigue comprometida con la transacción, dijo

El multimillonario Elon Musk anunció este viernes que se estaba replanteando la compra de Twitter, lo que hizo que las acciones de la red social se desplomaran un 20% en las primeras operaciones.

El empresario dijo que seguía comprometido con la transacción, pero que primero necesitaba que se resolvieran algunas cuestiones relacionadas con los estados financieros de Twitter. El acuerdo de Musk para comprar Twitter incluía una penalidad de 1.000 millones de dólares si se retiraba del acuerdo.

Twitter Inc. publicó un comunicado oficial el 2 de mayo en el que indicaba que los perfiles falsos representaban menos del 5% de los usuarios activos. Según Musk, el número de cuentas de spam puede afectar a sus objetivos de monetizar el negocio mediante la venta de publicidad online.

Musk también insistió en sus planes de restablecer la cuenta del ex presidente estadounidense Donald Trump. Sin embargo, subrayó que no está en contra de que se eliminen algunos contenidos de la plataforma y que se suspenda temporalmente a los infractores reincidentes de las normas del sitio, pero no cree en las expulsiones permanentes como la de Trump.

Musk había acordado la compra de la compañía por unos 44.000 millones de dólares a principios de este mes. El valor de Twitter, calculado en función del precio de sus acciones, ha caído en las últimas semanas junto con un descenso más amplio de los valores tecnológicos. El viernes por la mañana se informó de que el valor de Twitter había caído a 35.000 millones de dólares.

Aunque el acuerdo aún no se ha cerrado, Twitter ya ha dado señales de cambios importantes. El jueves, la empresa despidió a dos ejecutivos y estableció un congelamiento a cualquier nueva contratación.

El Índice de Multimillonarios de Bloomberg sigue contando con Musk como la persona más rica del mundo, pero su patrimonio neto se ha reducido en casi un 20% (unos 56.000 millones de dólares) en 2022, debido en gran parte a la fuerte caída del precio de las acciones de Tesla, la empresa de la que es CEO. Parte del dinero que Musk ha pedido como préstamo para el acuerdo está respaldado por acciones de Tesla.

Twitter ha tenido un historial de lucha contra las cuentas falsas, de spam y bots, algunas de las cuales se descubrió que difundían información errónea.