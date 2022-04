EE.UU. apela sentencia que pone fin a obligatoriedad de mascarillas

La decisión de la jueza Mizelle se mantiene mientras se revisa el caso

El Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ) confirmó este miércoles que finalmente presentó un recurso contra la sentencia de una jueza federal de Florida que, por el momento, ha puesto fin al uso obligatorio de mascarillas en el transporte público.

Los viajeros no estarán obligados a llevar mascarillas en el transporte público mientras se estudia la impugnación. Por tanto, se espera que la apelación no tenga efectos inmediatos. La Casa Blanca también dijo que la Administración de Seguridad en el Transporte no aplicará la orden en el transporte público mientras se revisa el fallo.

El mandato de la máscara de los CDC se promulgó en febrero de 2021 y se prorrogó hasta el 3 de mayo.

Un portavoz del Departamento de Justicia había dicho el martes que sólo se emprenderían acciones legales si los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) lo consideraban necesario, lo que ocurrió el miércoles.

“Los CDC creen que se trata de una orden legal, muy dentro de la autoridad legal de los CDC para proteger la salud pública. Los CDC siguen recomendando que las personas lleven máscaras en todos los entornos de transporte público de interior”, dijo la agencia en un comunicado.

También se comprometió a seguir vigilando las condiciones de salud pública para “determinar si dicha orden sigue siendo necesaria.”

“La prioridad número uno de los CDC es proteger la salud pública de nuestra nación”, añadió la agencia. “Como hemos dicho antes, el uso de mascarillas es más beneficioso cuando se encuentra en lugares concurridos o poco ventilados, como el corredor de transporte”.

El pasado lunes, la jueza de distrito de Estados Unidos Kathryn Kimball Mizelle, nombrada por el ex presidente Donald Trump en 2020, dictaminó que el mandato de cubrebocas promulgado hace más de un año era inconstitucional.

El DOJ dijo en un comunicado el miércoles que había presentado un aviso de apelación en el caso Health Freedom Defense Fund, Inc. y otros, contra Biden, y otros.

Varias compañías aéreas, como United y Delta, y el operador ferroviario Amtrak se apresuraron a anunciar el lunes por la noche que el uso de mascarillas era ahora opcional tanto para pasajeros como para empleados.

Se informó de que los pasajeros que fueron incluidos en las listas de exclusión de vuelos por su rechazo a llevar mascarillas volverán a ser admitidos a bordo en función de cada caso.

“Cualquier otra falta de respeto a las políticas que nos mantienen seguros a todos dará lugar a la inclusión en la lista permanente de exclusión de vuelos de Delta”, dijo la aerolínea en un comunicado a última hora del miércoles. “Los clientes que demostraron un comportamiento atroz y ya están en la lista permanente de no volar siguen teniendo prohibido volar con Delta”.