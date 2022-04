Aunque de manera no obligatoria, Montevideo quiere mantener medidas sanitarias

La adhesión a las recomendaciones es voluntaria y su incumplimiento no conlleva ninguna consecuencia legal

Aun después de que el Gobierno Nacional de Uruguay decretara el fin de las restricciones sanitarias derivadas de la pandemia de la COVID-19, la Alcaldía de Montevideo instó este martes a la población a seguir usando cubrebocas “en buses, taxis y otros medios de transporte de pasajeros”.

Las autoridades metropolitanas también emitieron una recomendación para adoptar medidas de ventilación “para renovar el aire al interior de las unidades, a fin de preservar las mejores condiciones posibles”.

El presidente Luis Lacalle Pou firmó este martes el decreto de levantamiento de la emergencia sanitaria que rige desde el 13 de marzo de 2020. “El Ministerio de Salud Pública informó al Poder Ejecutivo que en nuestro país se ha producido una disminución sostenida del número de personas infectados por el virus SARS-CoV2, en todas sus variantes, y que ello, sumado al alto porcentaje de vacunación de la población uruguaya, son circunstancias que justifican la decisión de cancelar la emergencia sanitaria nacional declarada en su momento”, señala el decreto.

“Ante el escenario nacional y regional de tendencia mundial a la baja en la incidencia de casos de covid-19, tasa de hospitalización y letalidad, se estima oportuno y conveniente dejar sin efecto el Decreto N° 93/020, de 13 de marzo de 2020”, prosiguió el documento.

Las instalaciones interiores ahora pueden recibir personas hasta el 100% de su capacidad y sin el requisito de vacunación obligatoria. Sin embargo, los funcionarios de Montevideo han instado a los restaurantes a mantener una sanitización permanente de los locales mientras ponen a disposición de los clientes alcohol y mantienen una distancia sanitaria en los comedores de autoservicio. “Estas actuaciones no son obligatorias y no hay sanciones para quienes no las cumplan”, admitió también el Ayuntamiento, que instó además al personal de las tiendas y supermercados a seguir usando mascarillas.