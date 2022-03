Biden no irá a Ucrania, pero Boris Johnson tal vez sí

Se dice que el primer ministro Johnson desarrolló un vínculo personal con Zelensky

El presidente de los Estados Unidos, Joseph Biden, no visitará Ucrania durante su viaje a Europa esta semana para reunirse con los aliados de la OTAN y la UE. Pero, según informes, el primer ministro británico Boris Johnson ha expresado su interés en llegar a Kiev para llevar una señal sólida de apoyo a Volodimir Zelensky.

Biden tiene planes de visitar Polonia después de asistir a las cumbres de la OTAN y la UE.

Antes de su partida, Biden realizó una llamada con el presidente francés Emmanuel Macron, el canciller alemán Olaf Scholz, el primer ministro italiano Mario Draghi y también con Johnson “para discutir sus respuestas coordinadas”, dijo la Casa Blanca en un comunicado.

“Los líderes discutieron sus serias preocupaciones sobre las tácticas brutales de Rusia en Ucrania, incluidos sus ataques contra civiles”, continúa el documento. “Subrayaron su continuo apoyo a Ucrania, incluso brindando asistencia de seguridad a los valientes ucranianos que defienden a su país de la agresión rusa y asistencia humanitaria a los millones de ucranianos que han huido”.

Biden partirá de Washington el miércoles para asistir a las cumbres gemelas el jueves en Bruselas y luego se reunirá con el presidente Andrzej Duda en Polonia el sábado.

“La unidad ha estado al frente y al centro del presidente”, dijo Jen Psaki, secretaria de prensa de la Casa Blanca. “Unidad con nuestras contrapartes europeas, unidad entre la OTAN, unidad entre el G7. Y eso no sucede por accidente. Entonces, lo que el presidente espera lograr de esto es una coordinación continua y una respuesta unificada a las acciones de [el presidente ruso Vladimir] Putin”.

Sin embargo, con la guerra entrando al parecer en un punto muerto, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, está formulando llamamientos cada vez más desesperados para que Occidente haga más. En este escenario, Johnson habría dicho que le interesaría visitar Kiev, actualmente bajo asedio militar ruso, para convertirse en el primer líder occidental en hacer un gesto de solidaridad con el pueblo ucraniano.

Según los informes, Johnson ha dado instrucciones a sus servicios de inteligencia para que exploren el terreno, de acuerdo con tabloides británicos, pero sin otra confirmación. Sin embargo, se dice que el primer ministro conservador desarrolló un vínculo personal con Zelensky, lo que daría credibilidad a la noticia, ya que Johnson buscaría restaurar su imagen de estadista con acciones al estilo de Winston Churchill tras los escándalos de Downing Street durante la cuarentena de la COVID-19.

Dado que Biden ya había dicho que no iría, la maniobra de Johnson no se vería ensombrecida por la presencia de nadie más. Después de las aventuras del ex primer ministro Churchill en Europa continental durante la Segunda Guerra Mundial, los agentes de seguridad británicos deberían estar acostumbrados a estas situaciones, aventuraron algunos tabloides.