Falklands: Intenso debate sobre política de ingresos, desarrollo “rentable” e inversiones desde el exterior

Mike Summers presidente de la Cámara de Comercio cuestionó que el Plan no hablara de un crecimiento rentable. Foto: AFP

Un encendido debate se desarrolló esta semana en la Cámara de Comercio de las Islas Falkland durante la consideración del proyecto del denominado Plan de las Islas 2022/2026, una suerte de plan de desarrollo, metas y aspiraciones, para los próximos cuatro años en coincidencia con el mandato de los nuevos legisladores que fueran electos en noviembre pasado.

Durante una asamblea de asociados de la Cámara e integrantes del gobierno electo surgieron varios puntos “con distintos puntos de vista entre los cuales medio ambiente, desarrollo económico, el alcance de la palabra ”rentable o ganancias“ (”profits'), equidad social y de ingresos al igual que limitantes para realizar inversiones desde el exterior en las Falklands. Al respecto el semanario Penguin News recogió algunos pasajes de dicho debate.

La nota comienza anotando que estuvieron presentes en dicha asamblea en la Cámara de Comercio por parte del gobierno autónomo electo de las Islas cinco legisladores y el Administrador General de las Islas (CEO) Andy Keeling. En tanto por la Cámara su presidente, Mike Summers y varios asociados.

El PN resaltó que según la versión del proyecto del Plan se establecen objetivos y actividades a desarrollar, sobre los cuales los legisladores electos podrán ser juzgados en la próxima elección general dentro de cuatro años.

El CEO Andy Keeling explicó que el documento en consideración era una síntesis, respaldado por un trabajo más detallado el cual describe las acciones claves, plazos de cumplimiento y los directores responsables por su ejecución.

Un punto que despertó gran debate fue la sección titulada, “Protección del Medio Ambiente”, el cual llevó a que uno de los presentes en la reunión notara que no había mención alguna a “un ajuste más severo de la legislación medioambiental. Dicha legislación en las Falklands es razonablemente débil y creo que podría haber un poco más de ambición, en los próximos cuatro años, de actualizarla ajustándola al mundo moderno”

La legisladora Leona Roberts respondió a la inquietud diciendo que muy bien podría exponerse y resaltar específicamente dicha inquietud. Pero hay tantas cosas que engloban una estrategia de medio ambiente, que existe una suerte de 'querer cubrir todo lo que se puede' en la exposición. Pero, “Vamos a entregar los primeros cuatro años de la Estrategia de Medio Ambiente,” y “puedo asegurar que la reglamentación está muy enfocada en el objetivo de actualización”

El Secretario de la Cámara de Comercio Mike Summers, refirió a la sección, dentro del capítulo de medio ambiente, que encara la compensación por carbono.

Indicó que algunos miembros de la Cámara lo consideran 'inmoral' y se preguntan si los legisladores tenían opinión en cuanto a si se trata del camino correcto a seguir. Las compensaciones por carbono es la práctica que consiste en reducir emisiones en otro lugar para compensar por la actividad propia, por ejemplo financiando la plantación de árboles a cambio de las emisiones generadas por los vuelos en avión.

Esther Bertram, la CEO de Falklands Conservation comentó que el plan para emisiones cero debe tener precedencia, con la compensación de carbono utilizándose sólo cuando no hay otra cosa que hacer en la búsqueda del objetivo mayor.

Más picante aún fue la sección titulada, “Crecimiento Económico Sostenido para las Islas”, sobre el cual Mike Summers sostuvo, “La Cámara de Comercio escribió no hace tanto, unas sugerencias para el Plan de las Islas, indicando que una de las sugerencias claves era que el Plan incluyera una referencia a un ”desarrollo económico que resulte 'rentable', pero veo que la palabra rentable, ganancia, utilidades, no aparece en lugar alguno“

”Ud. quiere entender que lo encaramos como si se tratara de una mala palabra“, replicó el legislador MLA Roger Spink. ”Debo decir que incluimos la palabra desarrollo. Y en verdad son muy pocos los negocios que no son rentables que efectivamente crecen. Probablemente lo llamamos crecimiento, cuando muy bien podría haberse dicho, rentable, ganancioso“.

Otro de los presentes preguntó sobre planes para una nueva terminal en el aeropuerto de Stanley, la cual no aparece en el capítulo dedicado a ”Infraestructura, Transporte y Comunicaciones“.

”Eso probablemente no sea realizable en los próximos cuatro años“ dijo MLA Spink. ”Tenemos tantas otras cosas entre manos, que no contamos con los recursos..“.

Esto condujo a una discusión bastante acalorada sobre el programa de inversiones de capital y el desarrollo de infraestructura en las Islas, a lo cual un asociado preguntó, ”por qué no considerar invitar al sector privado? Acaso se trata de una opción deliberadamente no incluida?“ Y continuó irónicamente, ”por dios no vaya a ser que resulte rentable, y alguien salga con ganancias del emprendimiento. Perdón dije ganancias, en realidad quise decir crecimiento sostenido“.

Mike Summers también agregó, ”durante muchos años hemos sido ambivalentes respecto a las inversiones en las Islas llegadas desde el exterior. Hemos hablado algo sobre tomar capital prestado, pero no sobre inversiones desde el exterior y el mercado interno“.

”Yo diría que no hemos sido muy entusiastas al respecto en el pasado“, respondió MLA Spink. ”Del momento que se precisa de una licencia especial para ser propietario de tierras; nuestra nueva legislación en materia de cuotas de pesca en realidad está desplazando a los inversores del exterior, por tanto en los hechos casi no alentamos inversiones desde el exterior en las Falklands, en años recientes“.

A lo cual replicó Mike Summers, ”las inversiones desde el exterior puede que nos ayuden a alcanzar algunas cosas que queremos alcanzar. Pero carecemos de la estructura, carecemos del marco jurídico, carecemos de un mecanismo que aliente dicho tipo de inversores y/o inversiones“

La legisladora MLA Roberts por su parte agregó que el Plan en efecto incluye ”el compromiso de ayudar y alentar a los empresarios locales a ser más emprendedores y diversificados, y tampoco creo que nadie esté cerrado a eso“.

En tanto en lo referente al capítulo, ”Equidad Social“, el legislador MLA John Birmingham resaltó el objetivo de intentar reducir la inequidad en materia de ingresos, lo cual mereció una respuesta de Mike Summers quien sostuvo.

”Así que si todos en el fondo de la lista de los asalariados, de golpe saltan a la abundancia, pero unos pocos en el pico de dicha escala también pegan un salto en ingresos, a ellos también les vas a poner un tope, es así?“

MLA Spink dijo que la intención era mirar a todas esas palancas que puedan ayudar a reducir la inequidad, a lo cual Mike Summers aclaró que no necesariamente aceptaba que se tratara de algo malo. ”Puede que no sea lo mejor para el país...pero qué pasa si todos los pobres se tornen significativamente más ricos, pero no tan ricos como los más ricos?“.

Por último uno de los participantes del encuentro se refirió al compromiso de explorar un sistema de alquileres ”más justo“.

”La Cámara de Comercio tiene asuntos más serios sobre cómo encararlo y sus implicancias para la inversión...No quisiera ver a esta Asamblea apresurarse por la senda de un sistema de alquileres más justos o equitativos, sin tomar en cuenta una visión mayor, más amplia y hablando con la gente del sector privado”

El proyecto del Plan (de desarrollo) de las Islas puede verse en el sitio de la Asamblea Legislativa. Sugerencias, observaciones y comentarios deben dirigirse a assembly@sec.gov.fk. y la fecha final para esos mensajes es el Viernes 25 de marzo.