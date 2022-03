Canciller argentino logra financiamiento para infraestructura de transición

Los acuerdos se enmarcan en “las prioridades del Gobierno en el fomento de la transición energética, la integración territorial, la logística y la movilidad sostenible”

El canciller argentino, Santiago Cafiero, quien realiza una gira oficial por Medio Oriente, anunció este lunes que alcanzó acuerdos por más de US$ 1.000 millones para financiar obras de infraestructura en materia de energía y cambio climático hasta 2023.

“Se acordó trabajar en una cartera de proyectos que superaría los US$550 millones al 2022 y potencialmente nuevas aprobaciones por US$450 millones al 2023″, dijo la Cancillería argentina en un comunicado.

Cafiero dio a conocer la información luego de un encuentro con presidentes y directores generales de empresas y entidades de Emiratos Árabes Unidos, en un evento de networking entre empresas argentinas y locales.

Junto con el Fondo Saudita para el Desarrollo del Reino de Arabia Saudita, el Fondo Kuwaití para el Desarrollo Económico Árabe del Estado de Kuwait, el Fondo Abu Dhabi para el Desarrollo de los Emiratos Árabes Unidos, el Fondo Qatar para el Desarrollo y el Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional, Cafiero trabajó en la identificación de “obras de infraestructura para el desarrollo y para enfrentar los desafíos de la adaptación al cambio climático”, informó el Ministerio a través de un comunicado.

Entre los sectores estratégicos abordados por el máximo diplomático argentino se encuentran la agenda del hidrógeno, cambio climático, generación y transmisión de energía, movilidad sostenible, agua y saneamiento, vivienda, salud y educación.

“Se enmarcan dentro de las prioridades del gobierno en promover la transición energética, la integración territorial, la logística y la movilidad sostenible”, agrega el comunicado del Ministerio.

En 2021, el intercambio comercial de Argentina con Medio Oriente registró un superávit de US$ 2.922 millones, con US$ 4.501 millones de exportaciones contra US$ 1.579 millones de importaciones. El comercio con Oriente Medio representó el 5,8% de las exportaciones totales y el 2,5% de las importaciones totales. Arabia Saudita e Israel representaron el 45,2% del total de los envíos a la región. Harina y pellets de extracción de aceite de soja; grano de maíz; carne de res; la yerba mate; y salvado, moyuelo y residuos de leguminosas representaron el 85,9% del total exportado. Emiratos Árabes Unidos entregó el 49,4% de las compras de Argentina en la región y el 81% de las operaciones con ese país fueron importaciones de diésel.

Cinco grupos de productos concentraron el 91,5% de las exportaciones argentinas a los Emiratos Árabes Unidos: Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materiales bituminosos; ceras minerales (65,3%); cereales (11,6%); residuos y desperdicios de industrias alimentarias, alimentos preparados para animales (10%); Manufacturas de hierro o acero (4,8%); y carne y despojos comestibles (1,5%).

El Consejo Público Privado para la Promoción de las Exportaciones identificó a los Emiratos Árabes Unidos como mercado objetivo y diseñó acciones de promoción comercial enfocadas en frutas (complejo de limón, cítricos dulces, y otras frutas); carne (complejo avícola y ovino), y economías regionales (complejo apícola).

El encuentro de networking entre empresas argentinas y de EAU y presidentes y directores ejecutivos de empresas y entidades buscó difundir las capacidades tecnológicas argentinas en los campos de Transición Energética, Economía del Conocimiento (Industria del Software y Digitalización), Industria Satelital, Biotecnología aplicada a la salud humana y Seguridad Alimentaria.