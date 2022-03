Vuelo benevolente Falklands/Chile desautorizado por gobierno de Argentina

MLA Teslyn Barkman se disculpó ante la comunidad por la frustración del viaje benevolente a Chile, finalmente no autorizado por las autoridades argentinas

El gobierno de las Islas Falkland ha sido informado que los permisos requeridos para operar un vuelo charter benevolente entre las Islas Falkland y Chile no han sido otorgados por las autoridades argentinas. El vuelo estaba previsto partiera a Chile desde las Falklands el próximo sábado 19 de marzo con retorno el 9 de abril.

Reflexionando sobre la situación, la legisladora electa MLA Teslyn Barkman, actualmente secretaria de la Asamblea Legislativa dijo, “es tremendamente decepcionante que al vuelo no se le ha otorgado permiso. Era una oportunidad para que la gente visitara a familiares que no han visto por un período increíble de tiempo, a razón de la pandemia. Seres queridos que han sido mantenidos aparte durante dos años y que no han podido estar con sus familias en momentos tan oscuros y difíciles.

Cómo puede alguien rehusarles esta simple oportunidad de pasar tres semanas con aquellos a quienes más quieren?

”Adicionalmente muchos tendrán asuntos pendientes como la necesidad de renovar documentos vitales o hacer frente a temas personales y/o de salud que fueran impactados por el Covid 19, y este vuelo era la forma más viable y visible de ayudar a esta gente. Se trata después de todo de una pequeña decisión administrativa de parte de las autoridades argentinas, pero podría y habría hecho un mundo de diferencia para esos miembros de nuestra comunidad. Aquellos quienes ya habían comenzado a hacer planes para viajar y que ahora se sentirán con toda razón, devastados al informárseles que no podrá cumplir con sus planes.

“Hubo una increíble cantidad de trabajo en lograr organizar el vuelo y que cayera en la última valla es tremendamente frustrante, molesto y desalentador. En nombre de la Asamblea Legislativa quiero disculparme ante nuestra comunidad y esperamos que sepan hicimos todo lo posible para lograr que el vuelo fuera operativo”.

Quienes ya hayan hecho la reserva para el viaje, contactarse con International Tours and Travel por detalles sobre cómo reclamar el reembolso. Por favor llamar al 22041 o al correo charter.itt@horizon.co.fk