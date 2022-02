Bolsonaro finalmente revela cuál será la posición de Brasil con respecto a Ucrania

Bolsonaro también señaló que una guerra total en la era de las armas nucleares “sería un suicidio”.

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, finalmente hizo una declaración explícita sobre la postura de su país con respecto a la crisis de Ucrania tras la invasión de Rusia: el país permanecerá “neutral”.

El jefe de Estado se sinceró sobre este polémico tema durante una conferencia de prensa desde Guarujá, en la costa de São Paulo, donde pasa las vacaciones de Carnaval.

Bolsonaro explicó que Brasil se mantendrá neutral para no traer “las consecuencias del conflicto al país”.

Al ser consultado sobre el asedio que el ejército ruso está realizando en la capital ucraniana, Bolsonaro dijo que es una “exageración hablar de una masacre”.

El mandatrio desconcertó inicialmente a los periodistas al decir que había mantenido una conversación con el presidente ruso, Vladimir Putin, durante la cual este último había mencionado a Ucrania. Bolsonaro luego se negó a entrar en detalles.

Al principio, no estaba claro si se refería a una conversación telefónica este domingo. Pero luego explicó que se trataba de las conversaciones que tuvieron durante su reciente viaje a Moscú el 16 de febrero.

“Todo el mundo está conectado y lo que sucede a 10.000 km de distancia influye en Brasil”, prosiguió Bolsonaro. “Tenemos que ser muy responsables, porque tenemos negocios, sobre todo con Rusia; Brasil depende de los fertilizantes”, subrayó.

También habló sobre la votación de Brasil sobre la resolución de la ONU. “No hay sanción ni condena para el presidente Putin”, aseguró. “El voto de Brasil no está definido y no está ligado a ningún poder. Nuestro voto es libre y se dará en esa dirección […]. Nuestra posición con el ministro [de Relaciones Exteriores] Carlos França es de equilibrio. Y no podemos interferir. Queremos la paz, pero aquí no podemos traer consecuencias”, subrayó Bolsonaro.

Ante la pregunta de si seguiría con su discurso de neutralidad incluso tras el avance de las tropas rusas por ciudades ucranianas y posibles muertes de civiles, el presidente respondió que “una gran parte de la población de Ucrania habla ruso”.

“Son países prácticamente hermanos. Hace mucho que no se habla de una masacre de civiles. No es táctica de ningún líder mundial hacer eso”, añadió.

Sobre el asedio de las tropas rusas a Kiev, Bolsonaro dijo que era una “exageración hablar de una masacre”.

“Tengo entendido que no hay interés por parte del líder ruso de llevar a cabo una masacre. Está trabajando en dos regiones del sur de Ucrania que, en referéndum, más del 90% de la población quería independizarse, acercándose a Rusia”, aclaró el mandatario.

“Mi decisión podría causar un daño grave a Brasil”, dijo, al tiempo que enfatizó que el pueblo de Ucrania eligió a “un comediante para trazar el destino de la nación”.

“Esperaré el informe de la ONU” para emitir mi opinión”, concluyó.

Bolsonaro, un capitán retirado del Ejército, también señaló que una guerra total en la era de las armas nucleares “sería un suicidio”.

“No vamos a tomar partido; vamos a seguir con la neutralidad y ayudar en todo lo posible en la búsqueda de una solución”, insistió.

Bolsonaro debe regresar a Brasilia el próximo viernes.