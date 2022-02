Canales de Telegram de bloguero prohibidos en Brasil por decisión del STF

“No es que mi canal haya sido eliminado...”; está prohibido para quienes están en Brasil, como pasa en Cuba o Corea del Norte, explicó el bloguero

El juez de la Corte Suprema Federal de Brasil, Alexadre De Moraes, ordenó a la aplicación de comunicaciones y redes sociales Telegram que expulse al influencer bolsonarista Allan dos Santos de la plataforma o se enfrente a una prohibición de 48 horas además de una multa.

De Moraes dictaminó que la aplicación de mensajería podría ser retirada del aire durante 48 horas y tendría que pagar una multa de R$ 100.000 (US$ 19.369,14) si no cumplía. Pero lo hizo.

El juez llegó a su decisión después de encontrar que el bloguero brasileño había estado difundiendo discursos de odio e información falsa.

Tres canales del blogger fueron bloqueados: “Allan dos Santos”, “TV Terça Livre” y “Artículo 220” y los usuarios encuentran un mensaje que anuncia “este canal no se puede mostrar porque viola leyes locales”.

En un video que se volvió viral poco después de que se bloquearan los canales, Allan dos Santos dijo que Brasil no era diferente a China, Cuba y Corea del Norte. “Chicos, corrijan la información. No es que mi canal haya sido bajado. Es que Brasil es igual a China, igual a Corea del Norte, igual a Irán. Ustedes que están en Brasil no pueden acceder.

En Estados Unidos pueden acceder normalmente, porque aquí están en un país libre. No es que Telegram losuprimió. Telegram lamentablemente cedió a la presión legal, porque ¿quién juzga a los jueces? Telegram dijo que yo habría violado las leyes brasileñas. Y quién dijo eso era un juez. ¿Cómo va Telegram a decirle a un juez que no hice eso? Pero no es que mi canal haya sido eliminado. Está funcionando normalmente. Y lleno de visitas. Da la casualidad que estás en Brasil. Estás en la misma situación que los que están en Cuba, los que están en Corea del Norte, Irán, China. Y que van a necesitar VPM”, dijo el bloguero en el video.

“VPM es una pieza de software que permite a los usuarios, por una tarifa, fingir que están en línea desde un país diferente al que realmente están. Se utiliza con frecuencia para transmisiones de eventos musicales y deportivos para los cuales las estaciones locales tienen derechos exclusivos de televisión”, explicó un especialista consultado por MercoPress.

Allan dos Santos está siendo investigado por el STF por supuestamente difundir información falsa, las llamadas “fake news”. El caso incluye amenazas a miembros de la Corte. La otra investigación se centra en el supuesto financiamiento de actos antidemocráticos. En octubre, De Moraes había ordenado la prisión preventiva del bloguero además de ordenar al Ministerio de Justicia iniciar de inmediato el proceso de extradición. De sus propias palabras se deduce que Dos Santos está en algún lugar de Estados Unidos.

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, había hablado a principios de este mes de una “dictadura de la pluma”. Se creía que sus comentarios estaban dirigidos al STF. “¿Cuál es la diferencia entre una dictadura hecha con armas, como las de Cuba, Venezuela y otros países, con una dictadura que viene con lapiceras? No hay diferencia, y ya sabes lo que está pasando en Brasil”.

El STF también está investigando a Bolsonaro por difundir “noticias falsas” sobre la confiabilidad del sistema de votación electrónica del país antes de las elecciones presidenciales del 2 de octubre.

Bolsonaro había señalado a los jueces del STF, Luis Roberto Barroso y Alexandre de Moraes, por fallos en su contra e investigaciones sobre el presidente, incluida una por difundir noticias falsas sobre el COVID-19. “Barroso y Alexandre de Moraes quieren que Lula sea presidente”, dijo Bolsonaro en una entrevista televisiva. De Moraes supervisa cinco investigaciones sobre el presidente, incluida una sobre comentarios que asocian las vacunas contra el COVID-19 con el SIDA.