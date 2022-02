Putin lanza abiertamente operación militar en Ucrania

Un ataque directo a Rusia terminaría con la derrota del potencial agresor, advirtió Putin

El presidente ruso, Vladimir Putin, anunció este miércoles el inicio de una operación militar en Ucrania a petición de las autoridades de Donetsk y Lugansk, que solicitaron su ayuda para repeler el intento de Kiev de recuperar las dos provincias que han declarado su independencia.

Putin dijo en un mensaje urgente que buscaría la “desmilitarización y desnazificación” de Ucrania y pidió al ejército ucraniano que deponga las armas.

El líder ruso también advirtió que se produciría una respuesta rápida si las potencias extranjeras intentaran entrometerse en la crisis a través de una acción militar.

Explosiones en varias ciudades ucranianas, incluidas Kiev y Kharkov, se escucharon durante las últimas horas, según TASS.

El objetivo de la operación militar rusa “es proteger a las personas que durante ocho años han estado expuestas a la humillación y el genocidio por parte del régimen de Kiev. Para ello, buscaremos la desmilitarización y la desnazificación de Ucrania, y también presionaremos para que se lleve ante la justicia a quienes han cometido numerosos crímenes sangrientos contra civiles pacíficos, incluidos ciudadanos rusos“, dijo Putin.

Con respecto a la ocupación de Ucrania, Putin insistió en que lo que él defendía era el derecho del pueblo ucraniano a la autodeterminación. “Nuestros planes no incluyen la ocupación de territorios ucranianos. No vamos a imponer nada a nadie por la fuerza”, dijo Putin. Agregó que Rusia no podía permitir que Kiev obtuviera armas nucleares y denunció la expansión ilegítima de la OTAN hacia el este.

Putin también instó al ejército ucraniano a ”deponer las armas de inmediato y marcharse a casa“.

”Aquellos militares del ejército ucraniano que satisfagan esta demanda serán libres de abandonar la zona de operaciones de combate y regresar con sus familias“. Toda la responsabilidad por un posible derramamiento de sangre ”recaerá por completo en el régimen gobernante en Ucrania“, continuó Putin.

En su discurso al pueblo ucraniano, Putin explicó que las acciones de Rusia fueron tomadas en defensa propia de las amenazas y de una ”desgracia aún mayor que la que está ocurriendo hoy“.

”Por difícil que sea hacer esto, les pido que lo entiendan y pido cooperación para pasar esta página trágica lo antes posible y avanzar juntos“, continuó el líder ruso.

Putin también abordó la posibilidad de una intervención extranjera. “Nadie debe tener dudas de que un ataque directo a Rusia terminaría con la derrota del potencial agresor y terribles consecuencias para el atacante”, advirtió.

“Quienquiera que intente crear obstrucciones para nosotros, y mucho menos plantear amenazas a nuestro país y a nuestra gente, debe saber que la respuesta de Rusia seguirá sin demora y tendrá consecuencias que nunca han encontrado en su historia. Estamos preparados para cualquier marcha de eventos. Se tomarán todas las decisiones necesarias en este sentido. Espero que se me escuche”, dijo Putin.

De acuerdo con este anuncio, Rusia ha cerrado su espacio aéreo a los aviones civiles en sus fronteras occidentales con Ucrania y Bielorrusia, anunciaron las autoridades de aviación poco después del mensaje de Putin.

Según el Ministerio de Defensa ruso, las Fuerzas Armadas rusas están destruyendo “infraestructura militar, instalaciones de defensa aérea, aeródromos militares, aviación de las Fuerzas Armadas de Ucrania” con armas de alta precisión, sin apuntar a ciudades ucranianas.

El presidente estadounidense, Joseph Biden, emitió una declaración escrita en la que culpó a Rusia por lo que describió como “una guerra premeditada que traerá una pérdida catastrófica de vidas y sufrimiento humano”, y advirtió que “Estados Unidos y sus aliados y socios responder de manera unida y decisiva”.

Biden dijo que este jueves haría un discurso especial para anunciar nuevas medidas contra Rusia.

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha dicho que una reunión de los países miembros de la alianza considerará los efectos de las acciones de Rusia hacia Ucrania.

(Fuentes: TASS, Xinhua)