Justicia de Bolivia lejos del pueblo, dice relator de ONU

“Los relatores generalmente no visitan a los privados de libertad”, dijo García-Sayan sobre no reunirse con Áñez

El Relator Especial de la ONU sobre la Independencia de Jueces y Abogados, Diego García-Sayán, dijo que la Justicia estaba “lejos del pueblo” de Bolivia.

En su informe preliminar, el abogado nacido en Nueva York y excanciller de Perú también esbozó una serie de observaciones para mejorar el Poder Judicial. “La justicia está lejos del pueblo. La construcción de una justicia independiente y accesible es un desafío fundamental para la sociedad boliviana”, dijo.

García-Sayan también expresó su preocupación por la liberación de los condenados por actos de violencia contra la mujer y sugirió que se apliquen ciertos protocolos a esas situaciones.

El enviado internacional también sostuvo que el Estado boliviano era responsable de la salud y la integridad física de los privados de libertad, incluida la expresidenta interina Jeanine Áñez.

También instó a las autoridades bolivianas a respetar las garantías del debido proceso en su caso, así como en todos los procesos judiciales pendientes de resolución.

García-Sayan añadió que como resultado del acuerdo firmado con el Ministerio de Justicia y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, todos los procesos judiciales en el país serán monitoreados para garantizar que los acusados tengan derecho a un debido proceso.

El funcionario de la ONU también explicó que no visitó a Áñez en la cárcel porque “los relatores generalmente no visitan a los privados de libertad”. Sin embargo, destacó la reunión que tuvo con la hija de Áñez, Carolina Ribera, y también con el equipo legal de la ex mandataria, quienes le brindaron información relacionada con el caso.