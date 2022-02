Crisis de Ucrania: EE UU encuentra alentadores los esfuerzos diplomáticos de Macron

“En la historia de la diplomacia, nunca ha habido una crisis que se haya resuelto mediante intercambios de cartas que se harán públicas después”, dijo Macron.

El Gobierno de Estados Unidos dijo que los intentos diplomáticos del presidente francés, Emmanuel Macron, para enfriar la crisis de Ucrania habían mostrado algunas señales alentadoras.

“Alentamos y estamos alentados por cualquier esfuerzo diplomático”, dijo este martes la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki. Pero “no podemos controlar lo que Rusia hará a continuación”, agregó.

También admitió que el presidente de Estados Unidos, Joseph Biden, hablaría pronto con Macron para analizar el resultado de la visita del líder francés a Moscú y Kiev.

Macron se reunió con el presidente ruso Vladimir Putin durante más de cinco horas en Moscú el lunes. Después de ese encuentro, el líder francés señaló que Putin le había manifestado que Rusia no tenía intenciones de escalar la crisis militar, y mucho menos invadir Ucrania. Pero Macron y Putin no hicieron ningún trato. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que “en la situación actual, Moscú y París no pueden llegar a ningún acuerdo”.

El presidente francés también se reunió el martes con su colega ucraniano Volodymyr Zelenskyy y dijo que llevaría tiempo encontrar una solución diplomática a las crecientes tensiones, que representan la mayor crisis de seguridad entre Rusia y Occidente desde la Guerra Fría.

Pero Zelenskyy insistió en que le gustaría una señal concreta de Putin, porque no suele confiar en las palabras. Zelenskyy calificó sus conversaciones con Macron como “muy fructíferas”.

“Tenemos una opinión común con el presidente Macron sobre las amenazas y los desafíos a la seguridad de Ucrania, de toda Europa, del mundo en general”, dijo Zelenskyy.

“En la historia de la diplomacia, nunca hubo una crisis que se haya resuelto mediante intercambios de cartas que se harán públicas después”, dijo Macron y agregó que por eso decidió ir a Moscú para conversaciones directas. Más tarde, Macron voló a Berlín, donde el presidente polaco Andrzej Duda y el canciller alemán Olaf Scholz le dijeron que había consenso “para evitar una guerra en Europa”.

Biden se reunió el lunes con Scholz, quien también viajará a Kiev y Moscú el 14 y 15 de febrero.

En un artículo del Times de Londres, el primer ministro británico, Boris Johnson, instó a los aliados a diagramar fuertes sanciones económicas si Rusia cruza la frontera con Ucrania y dijo que el Reino Unido estaba listo para reforzar las fuerzas de la OTAN en Letonia y Estonia. Johnson dijo que estaba considerando enviar cazas Typhoon de la RAF y buques de guerra de la Royal Navy al sureste de Europa.

Rusia y Ucrania han estado atrapadas en un conflicto desde 2014, tras el derrocamiento del presidente ucraniano alineado con el Kremlin. Moscú entonces anexó Crimea y luego respaldó una insurgencia separatista en el este del país. La lucha entre los rebeldes respaldados por Rusia y las fuerzas ucranianas ha resultado en más de 14.000 muertes.

En 2015, Francia y Alemania ayudaron a negociar un tratado de paz, conocido como los acuerdos de Minsk, que pusieron fin a las hostilidades a gran escala pero no lograron una solución política al conflicto. Macron dijo que tanto Putin como Zelenskyy confirmaron que estaban dispuestos a implementar los acuerdos de Minsk, “el único camino que permite construir la paz… y encontrar una solución política sostenible”.