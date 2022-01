Católicos convocados, en español e inglés a misa en Falklands

La Iglesia de Santa María en el corazón de Stanley

Tanto en español como en inglés la Iglesia Católica en las Islas Falkland anunció en el semanario Penguin News que dando inicio el 6 de febrero, cada primer domingo del mes, la Iglesia de Santa María ofrecerá la misa vespertina de las 1800 horas en Español.

De acuerdo el comunicado, el Padre Ambrosio y la parroquia de Santa María desean dar la bienvenida y acoger a todos los católicos hispanohablantes, para que todos puedan participar más fácilmente del Santo Sacrificio de la Misa.

Beginning on Sunday, the 6th of February, St. Mary’s Catholic Church will offer the evening Mass (6:00 pm) in Spanish on the first Sunday of the month.

Fr Ambrose and St Mary’s parish wish to welcome and reach out to Spanish speaking Catholics, making it easier for all to join us in offering the Holy Sacrifice of the Mass.