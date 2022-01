Otorgan crédito a YPF para impulsar desarrollos de energías limpias

Los fondos deben asignarse a proyectos elegibles desde la perspectiva “Ambiental, Social y de Gobernanza”

La petrolera estatal argentina YPF obtuvo un préstamo de US$ 300 millones, lo que “muestra la confianza de los mercados en los resultados obtenidos por la empresa en 2021”, se anunció.

Luego de haber concluido su canje de deuda en febrero de 2021, YPF y la Corporación Andina de Fomento (CAF) firmaron este jueves un préstamo financiero internacional a 3 años por 300 millones de dólares, lo que representa el regreso de la empresa argentina al mercado financiero internacional.

“Este financiamiento internacional demuestra la confianza de los mercados en los resultados obtenidos por la empresa en 2021”, señaló un comunicado de YPF, que preveía cerrar el año con inversiones por alrededor de US$ 2.700 millones. También ha logrado reducir su endeudamiento a niveles de 2015.

YPF también dijo en su informe sobre los resultados del tercer trimestre de 2021 que la producción total de hidrocarburos mostró un crecimiento de 17% desde el último trimestre de 2020. La empresa destacó además el crecimiento del 73% en la producción de crudo no convencional en 2021 y 83% en gas no convencional.

Las operaciones convencionales también han revertido una tendencia negativa, informó YPF, con resultados como los del campo Manantiales Behr, que alcanzó “niveles de producción nunca antes vistos en sus 100 años de actividad”.

Casi el 30% de la demanda eléctrica argentina se cubre con energía renovable generada por YPF Luz. Además, esta empresa es la segunda generadora de energías renovables del país y lidera el Mercado de Renovables a Término (MATER) con tres parques eólicos con una capacidad instalada de más de 400 MW.

La compañía también ha avanzado en la investigación y desarrollo de otras energías como el litio y el hidrógeno a través de la creación de YPF Litio S.A. y del Consorcio para el Desarrollo de la Economía del Hidrógeno (H2ar) liderado por Y-TEC.

El nuevo préstamo involucra a Santander, The Industrial and Commercial Bank of China Limited, Dubai (DIFC), Itaú Unibanco y Cargill Financial Services International y los fondos deben destinarse a proyectos elegibles desde la perspectiva “Ambiental, Social y de Gobernanza” (ESG, por la sigla en inglés) para encarar una transición hacia una empresa más sostenible y comprometida con el medio ambiente.

YPF tiene una relación con la CAF desde hace más de 10 años. CAF es una de las principales fuentes de financiamiento multilateral en el área de infraestructura en América Latina.

Opera en la región desde hace más de 50 años y está integrada por 19 países accionistas y 14 bancos privados de la región.