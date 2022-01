EEUU ahora exige que todos los extranjeros estén vacunados para ingresar al país

El Gobierno de los Estados Unidos ha anunciado que a partir del 22 de enero, los extranjeros que deseen cruzar al país por tierra o por barco desde Canadá también deberán presentar un comprobante de vacunación contra el COVID-19.

El requisito del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ya se aplica a los pasajeros que llegan por aire o mar.

Estados Unidos, que cerró en gran medida sus fronteras al inicio de la pandemia, las reabrió a la mayoría de los viajeros en noviembre, siempre que estuvieran vacunados, pero quedaron exentos de ello los que llegaban por tierra o en ferry desde México y Canadá, especialmente los que viajan diariamente en zonas limítrofes. Esa excepción caduca este sábado.

El DHS dijo que la medida se tomó debido a la continua propagación del coronavirus en el país. Los viajeros deben “estar preparados para mostrar prueba de vacunación”, dijo el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, en un comunicado. Las nuevas reglas no se aplicarán a los ciudadanos o residentes estadounidenses.

“A partir del 22 de enero de 2022, el DHS requerirá que las personas no estadounidenses que deseen ingresar a los Estados Unidos a través de puertos de entrada terrestres y terminales de ferry” presenten prueba de vacunación, “ya que los casos de COVID-19 continúan aumentando en todo el país,” dijo el DHS en un comunicado en su sitio web.

“Estas nuevas restricciones se aplicarán a las personas no estadounidenses que viajan por razones esenciales y no esenciales. No se aplicarán a los ciudadanos estadounidenses, los residentes permanentes legales o los EE. UU. nacionales”, agregó.

“Estos requisitos de viaje actualizados reflejan el compromiso de la Administración Biden-Harris de proteger la salud pública al tiempo que facilitan de manera segura el comercio y los viajes transfronterizos que son fundamentales para nuestra economía”, continuó el comunicado.

Estos cambios se anunciaron por primera vez en octubre de 2021 y se realizaron en consulta con la Casa Blanca y varias agencias federales, incluidos los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), se explicó.

No se requiere prueba de COVID-19 para ingresar a través de un puerto de entrada terrestre o terminal de ferry.