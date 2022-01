Muere la madre de Bolsonaro mientras el presidente estaba de gira en Surinam

“Que Dios os acoja en su infinita bondad. En este momento me estoy preparando para volver a Brasil”, escribió Bolsonaro en Twitter

Olinda Bonturi Bolsonaro, madre del presidente brasileño Jair Bolsonaro, ha fallecido la madrugada de este viernes en el Estado de São Paulo tras ser hospitalizada el pasado lunes. Tenía 94 años.

“Con pesar [anuncio] el fallecimiento de mi querida madre. Que Dios os acoja en su infinita bondad. En este momento me estoy preparando para regresar a Brasil”, escribió Bolsonaro en Twitter desde Surinam.

La Señora Bolsonaro vivía en Eldorado, en el estado de São Paulo, donde se crió el presidente, pero debió ser hospitalizada a principios de esta semana por razones de salud que no se revelaron, así como tampoco la causa de su muerte.

El presidente Bolsonaro arribó a Surinam el jueves, donde se reunió con el presidente Chandrikapersad Santokhi. Iba a viajar a Guyana el viernes.

La Ministra de la Mujer de Brasil, Damares Alves, ha publicado en Twitter un mensaje de apoyo al mandatario: “Orando ahora por nuestro Presidente y su familia. Doña Olinda Bolsonaro, la madre que tanto amó y honró, se fue al cielo. Que Dios consuele a toda la familia. Fuiste un extraordinario hijo Presidente. ¡Vamos Michelle! ¡Vamos muchachos! ¡Descanse en paz doña Olinda!” ella escribió.

Olinda Bonturi Bolsonaro provenía de una familia de inmigrantes italianos. Con su esposo, Percy Geraldo Bolsonaro, quien murió en 1995, tuvo siete hijos, Jair es el tercero.

La señora Bolsonaro fue ingresada en el Hospital São João, en la localidad de Registro (Estado de São Paulo), el pasado lunes 17, sin más información disponible sobre su estado de salud. De hecho, su hospitalización fue confirmada recién el jueves por el médico general de São João, Petrônio Bezerra dos Santos.

Eldorado, donde vivía la señora Bolsonaro, está aproximadamente a 52 kilómetros de Registro y no tiene ningún centro médico de importancia. El doctor Bezerra dos Santos no quiso comentar sobre la salud de la señora Bolsonaro, con el argumento de que ese tipo de información requería que la familia diera luz verde para hacerse pública. Pero al mencionar a la familia y no a la propia paciente, el doctor Bezerra dos Santos insinuó de algún modo que la señora Bolsonaro ya no estaba consciente el jueves para tomar tal decisión.