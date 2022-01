Paraguay cierra 2021 con importante superávit comercial

Además de los productos tradicionales, se sumaron otras novedades a la lista de exportaciones

El año 2021 cerró para Paraguay con un superávit comercial de US $ 941 millones, según el Reporte de Comercio Exterior (RCE) de diciembre de 2021, publicado por la Subsecretaría de Estado de Economía (SSEE) del Ministerio de Finanzas.

El documento precisó que las exportaciones totalizaron US$ 13.979 millones, 21,6% superiores a las de diciembre de 2020. La recuperación de las exportaciones estuvo impulsada principalmente por los productos cárnicos bovinos (41%) y las oleaginosas (37%).

En tanto, las importaciones alcanzaron US$ 13.038 millones, 29,9% por encima del año anterior, fundamentalmente por la mayor demanda de químicos, caucho y plásticos (35%) y maquinaria y equipo (42,5%).

Los principales efectos positivos de las exportaciones registradas vinieron de la carne de res, con un aumento del 39,3%, y la soja con una variación del 38,6%. Mientras que el rubro de mayor incidencia negativa fue la electricidad con una disminución del 6,6%, reflejando la situación de los cursos de agua.

Pero además de los productos tradicionales, se sumaron otros nuevos rubros a la lista de exportaciones, como la gelatina y sus derivados con destino a Estados Unidos por US$ 8,5 millones de dólares; barras de hierro forjado por un valor de US$ 4,8 millones vendidas principalmente a Argentina; y láminas y flejes de aluminio colocados en el mercado de Chile por un valor de US$ 2,1 millones.

Los envíos de carne de cerdo sumaron US$ 8,5 millones de dólares, de los cuales el 87,1% tuvo como destino Georgia, Uruguay y Brasil.

Las exportaciones de juegos de cables para bujías alcanzaron un valor de US$ 231 millones, un aumento de 129,8% respecto a 2020, de las cuales el 99% tuvo como destino Brasil, Argentina y Estados Unidos.

De los 143 destinos de las exportaciones paraguayas durante 2021, los principales fueron Brasil (33,7% del total de envíos), Argentina (26,1%), Chile (9,4%), Rusia (6,7%) y Estados Unidos (2%).