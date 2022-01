Falklands dio inicio a conmemoraciones del Año de la Liberación

Distintos representantes del clero conducen la ceremonia

Una ceremonia poli ecuménica tuvo lugar en las Islas Falkland el pasado domingo 9 de enero, celebrada en el Bosque Memorial a los caídos en la guerra de 1982, marcando el inicio, o lo que se ha denominado la Puerta a las conmemoraciones con motivo de los cuarenta años de la liberación de las Islas.

Representantes de cada una de las iglesias, civiles, personal militar, organizaciones de veteranos, estuvieron presentes para honrar a todos aquellos muertos en 1982, y los caídos desde entonces en el cumplimiento del deber.

Se dio lectura a los nombres de los 255 combatientes británicos y de los tres civiles de las Falklands caídos durante el conflicto. Hubo distintas oraciones, y el coro de las esposas de Militares de las Falklands cantó 'Los Recordaremos” (We Will Remember Them) en tanto el coro de la Catedral de Stanley, el Himno a las Falklands que fue acompañado por los presentes.

El Reverendo Faulds, Rector de la Catedral Iglesia de Cristo quien condujo el servicio dijo que fue “una oportunidad no sólo para honrar a todos los muertos en el conflicto de 1982, y posteriormente, sino también para comprometernos con el futuro y la causa de la libertad”