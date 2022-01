“Diario de las Falklands, 2021”, edición especial con motivo del 40 aniversario del conflicto

La portada del Jornal de Islas Falkland que en su edición 2021 cuenta con un récord de 328 páginas



El Prof Jim McAdam vinculados a los temas agrícolas de las Falklands y editor del Falkland Islands Jornal



El Diario de las Islas Falkland (Falkland Islands Jornal) un compendio anual de artículos sobre historia y vida en las Islas presentados por los propios Isleños o amigos de las Falklands, ya se encuentran a la venta en las Islas después de un largo periplo.

Según su editor, el profesor Jim McAdam, ahora jubilado pero por años vinculado a temas agrícolas de las Falklands desde su cátedra en la Universidad de Queen's en Belfast, el proceso de impresión resultó más lento y desafiante de lo previsto y del normal discurrir de ediciones anteriores.

Y ello no sólo por el tamaño de la edición 2021. Hubo un incremento en los artículos presentados, a tal extremo que si bien se dejaron algunos para la edición 2022, igualmente el Diario en esta oportunidad tiene 328 páginas.

Asimismo como parte del programa de eventos para conmemorar Falklands 40, se han reeditado todos los artículos premiados, y las menciones especiales, auspiciados por el Fondo patrimonial Jane y Alistair Cameron entre los jóvenes, publicados entre 1996 y 2021 dedicados a los acontecimientos del conflicto de 1982.

Durante treinta años el Prof. McAdam ha estado publicando estos artículos, y unos 34 son total o en parte relativos a lo acontecido en 1982. La mayoría sobre la guerra, otros con algunos capítulos dedicados a la guerra. Otros quizá apenas con un par de menciones pero que se entendió necesario reproducirlos para brindar un escenario más totalizador.

En todos los casos se trata de investigaciones cumplidas por jóvenes, y escritas por ellos, y muchos contienen información y detalles sobre los cuales no existen registros en otras publicaciones. En este contexto representan una importante visión de la historia social de las Islas en 1982, a través de ojos de jóvenes y de niños.

Debido al trabajo adicional exigido en esta oportunidad, según explica el profesor McAdam, la preparación e impresión del Jornal tomó mucho más tiempo de lo previsto y para poder alcanzar el último barco en navegar a las Falklands, en tiempo para llegar previo a Navidad, hubo que trasladarlos de urgencia al sur de Inglaterra antes del viernes 22 de octubre.

En efecto, como resultado de las consecuencias del Brexit: las complicaciones por el traslado de la aduana terrestre al mar, junto a más inspecciones, papeleos, trámites, etc. ninguna transportadora daba garantías de entrega que el lote de diarios, despachados desde la imprenta en Belfast llegaría en tiempo al puerto de Southampton. Por tanto el equipo del profesor tuvo que contratar un furgón para llevar personalmente los 500 kilos, tomar el ferry a Escocia y de ahí 500 millas al sur de Inglaterra, lo que fue una aventura, no poca cosa para un par de jubilados.

Entre las piezas que se resaltan de la edición 2021 se cuentan:

Robin Woods MBE, FLS 1936-2020: Obituario y Bibliografía por by J McAdam & A Woods

Capitán John Sidney Rodney Huckle (1924-2013) – una vida de aventuras por S Palmer Joseph Lynch – un héroe naval de bajo perfil y sin pretensiones por S Palmer

Una carta de la Batalla de las Islas Falklands por W Featherstone. St Mary’s Church “Star Of The Sea” by E Walsh

Campamentos de Jóvenes en Green Patch (Port Louis Sur) y San Salvador 1957, 1958 y 1959 por D Luxton Ray Adie y su propuesta que las Islas Falkland habían rotado

Qué tal esa suerte? por P. Stone y D McCarthy

Honores, premios y condecoraciones otorgadas en Falklands y Georgia del Sur; titulares de la Medalla 1982 del Atlántico Sur; Destinatarios de la Medalla de Defensa de la Primera Guerra Mundial y de la Segunda Guerra Mundial.

Presencia francesa en las Islas Falkland: evaluando el significado cultural del naufragio del Uraine (1820), y sitios del campamento de sobrevivientes por N Bigourdan

Zorros en las Islas Falkland por Theo Clifton

Fox Bay Este durante la Guerra de Falklands por Nathaniel Cockwell

Covid 19 (hasta ahora) en las Islas Falkland por Deanne Roberts

Historia del Club del Rifle de las Falklands entre 1892 y 2020 por Oliver Goodwin

Los infantes de marina reales en las Islas Falkland por Megan Summers.

Historia de Vida de Gus Reid, por Rosanna Reid

Historia de las viviendas Dorran en Stanley por Hayden Stanworth

La historia de la agricultura en Johnson Harbor (Estancia en Berkeley Sound Farm) por Rowan Christie

A qué tanta efervescencia? Historia de la producción de bebidas alcohólicas en las Falklands por Logan Halliday

Mi abuelo Ewart Tony Heathman por Kai Heathman

El Monte Memorial de1982 por Taelah Henry

Historia de HMS Endurance (1967/1990) por Harry Goodwin

Quien fue John Cheek? por Flora McKee

Vida de un maestro rural visitante en el Campo por Kia Ford

Caza de ballenas en el tiempo, en las Islas Falkland por Neve Stawn