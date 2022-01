No hay heridos en incendio del Parlamento de Sudáfrica

Ramaphosa habló de su tristeza por “esta destrucción del hogar de nuestra democracia”

El edificio del Parlamento de Sudáfrica en Ciudad del Cabo fue severamente deteriorado por un gran incendio este domingo. No se reportaron heridos, pero afloraron críticas al mantenimiento de los edificios públicos y a la seguridad nacional. Un sospechoso ha sido arrestado. Los bomberos trabajaron durante horas para extinguir el incendio.

Si bien la causa del incendio aún no se ha determinado, el portavoz del parlamento Moloto Mothapo dijo que tanto el ala de la antigua Asamblea como el ala de la Asamblea Nacional de los edificios del parlamento se vieron afectadas. “Las autoridades competentes están llevando a cabo las investigaciones”, dijo Mothapo.

El presidente Cyril Ramaphosa calificó el hecho como un “evento terrible y devastador”, y prometió que el trabajo del parlamento se reanudaría según lo programado después del receso de las fiestas.

La presidenta de la Asamblea Nacional, Nosiviwe Mapisa-Nqakula, estaba preocupada por una posible grieta de seguridad nacional cuando el techo de la Cámara se derrumbó debido a las llamas, justo cuando temas clave debían ser “debatidos y decididos”, explicó. “No solo sería un ataque al parlamento, sería un ataque a todo por lo que los sudafricanos han luchado y su democracia”, agregó. Mapisa-Nqakula también dijo que el discurso sobre el estado de la nación continuará según lo planeado por el presidente Ramaphosa el 10 de febrero, aunque una será necesario encontrar un lugar alternativo.

El alcalde de Ciudad del Cabo, Geordin Hill-Lewis, dijo que la Cámara del Consejo de la ciudad estaría disponible para que el parlamento se reuniera. “Queremos que el parlamento continúe con su importante labor y haremos todo lo posible para ayudar”, dijo.

El incendio comenzó en las primeras horas de la mañana en las oficinas del tercer piso y se extendió a la cámara de la Asamblea Nacional, dijo Jermaine Carelse, portavoz del Servicio de Bomberos y Rescate de Ciudad del Cabo.

El Parlamento en Ciudad del Cabo constan de tres secciones, incluido el edificio original y más antiguo, completado en 1884. En abril del año pasado, un incendio devastó parte de la biblioteca de la Universidad de Ciudad del Cabo que alberga una colección única de archivos africanos.

Un hombre de 51 años ha sido arrestado en relación con el incidente. Los primeros informes indicaron que era solo para interrogarlo, pero un portavoz de la policía dijo más tarde que el hombre enfrentaba cargos de incendio premeditado, allanamiento de morada y robo, y que comparecería ante los tribunales este martes.

El brigadier Nomthandazo Mbambo dijo que también se espera que el sospechoso sea acusado en virtud de la Ley de Puntos Nacionales Clave, que protege sitios de importancia estratégica.

En un comunicado emitido el domingo por la noche, el parlamento de Sudáfrica confirmó que se habían registrado “daños significativos” en la nueva ala del edificio, que incluye la cámara de la Asamblea Nacional, mientras que algunas oficinas habían sido “severamente destruidas”.

El incendio comenzó poco después de las 6 am, hora local, el día después del funeral de estado del arzobispo Desmond Tutu en la catedral de San Jorge, cerca del parlamento.

Ramaphosa, quien visitó el lugar, dijo que la noticia del incendio fue un “terrible revés para lo que estábamos disfrutando ayer”, y agregó que el arzobispo Tutu también habría quedado devastado. El presidente admitió asimismo que el sistema de rociadores del edificio no había funcionado correctamente y elogió a los bomberos por responder al incendio en minutos.

Jean-Pierre Smith, miembro del comité de seguridad y protección de la alcaldía de Ciudad del Cabo, dijo a los periodistas que el techo sobre el antiguo salón de actos estaba “completamente desaparecido” y que aún no se habían evaluado los daños adicionales dentro de la antigua cámara. “No es posible ver si está dañado. Esperamos que no lo esté porque tiene tantos artefactos históricos, pero no se puede acceder sin romper las puertas y no queremos hacer eso”, dijo. También explicó que la alarma de incendio solo sonó cuando los bomberos ya estaban en el lugar.

Las Casas del Parlamento en Ciudad del Cabo se componen de tres secciones, la más antigua data de 1884. Las secciones más nuevas construidas en las décadas de 1920 y 1980 albergan la Asamblea Nacional. Mientras tanto, el gobierno tiene su sede en Pretoria.

Fue el segundo incendio en el parlamento en menos de un año. En marzo hubo un incendio provocado por una falla eléctrica.