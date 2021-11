Messi gana 7mo Balón de Oro de su carrera; agradece al equipo de Argentina

“Obtuve el premio más grande en junio”, dijo Messi en referencia al propio Maracanazo de Argentina contra Brasil en Río de Janeiro.

La estrella argentina del fútbol mundial Lionel Messi ganó este lunes su séptimo Balón de Oro y se lo ofreció a sus compañeros de la selección nacional con los que logró su primer gran título profesional a nivel países.

“Obtuve mi premio más grande en junio, era el sueño que quería”, dijo Messi al recibir su premio. “No sé cuánto me queda, pero espero que sea mucho”, agregó.

El Balón de Oro es un prestigioso reconocimiento otorgado por la revista France Football desde 1956. Messi juega actualmente en el Paris Saint Germain, por lo que asistir a la ceremonia no significó un viajes para la estrella, que fue elegida por delante del polaco Robert Lewandowski, quien finalizó en segundo lugar, el portugués Cristiano Ronaldo y el italiano Jorginho, que acabó en tercer lugar.

Messi también había levantado el premio en 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 y 2019. No hubo edición de 2020 debido a la pandemia de coronavirus. El rosarino se ha convertido así en el futbolista que más veces ha ganado el Balón de Oro en la historia. El logro de este año es el primero sin la camiseta del FC Barcelona y con una medalla de la selección nacional.

Durante la ceremonia, Messi se mostró feliz y relajado mientras se proyectaban las felicitaciones pregrabadas de Sergio “Kun” Agüero y el uruguayo Luis Suárez.

“Hace dos años ... me empezaron a preguntar cuándo me iba a retirar, y hoy tengo que estar aquí en París y estoy muy feliz, muy ilusionado y con muchas ganas de seguir luchando por nuevos retos. No sé cuánto me queda pero espero que sea mucho porque disfruto mucho del fútbol, me encanta esto y espero seguir haciéndolo”.

Messi también elogió al entrenador argentino Lionel Scaloni y a sus compañeros de la selección nacional por ayudarlo a deshacerse de la “espina” que significaba nunca haber ganado un título con ese equipo, luego de llegar a la final del Mundial de 2014, también en el Maracaná de Río de Janeiro.

“Quiero agradecer a todos mis compañeros del Barcelona, de París, al cuerpo técnico y a mis compañeros de la Selección Argentina. Varias veces tuve que ganar este premio y sentí que faltaba algo, que tenía una espina clavada en la mano”, explicó Messi en su discurso.

Esta vez fue diferente. “Creo que este premio es, en gran parte, por lo que hicimos en la Copa América, por eso quiero agradecer a mis compañeros ... esto también es de ellos”.

Messi luego tuvo palabras de elogio para Lewandowski: “Te lo merecías el año pasado, fuiste el ganador justo y no se pudo hacer debido a la pandemia, pero creo que debes tenerlo en tu casa también”.

El portero italiano Gianluigi Donnarumma había sido elegido el mejor en su categoría, en la que el argentino Emiliano “Dibu” Martínez ocupó el sexto lugar.

Después de salir del Teatro Châtelet, Messi respondió preguntas e insistió: “Conseguí el premio más grande en junio”.