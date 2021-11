Argentina planea Pase de Salud; vacunación no obligatoria “por ahora”

“La vacunación es un acto colectivo, no individual”, dijo la ministra.

La ministra de Salud de Argentina, Carla Vizzotti, admitió que el Pase de Salud es una medida a adoptarse más temprano que tarde a nivel nacional, probablemente a partir del 1 de diciembre, para eventos masivos o en ambientes cerrados.

La funcionaria admitió este sábado en una entrevista radial que el Gobierno aún estaba trabajando en los detalles del “Pase de Salud” y que éstos se anunciarían tan pronto como estuvieran resueltos.

Vizzotti también estimó que la idea era acelerar los procesos de vacunación con una segunda y tercera dosis, en medio de informes de brotes en Europa y nuevas cepas reportados por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

“Decidimos trabajar en ello desde diciembre para que podamos estimular y agilizar la vacunación en todas sus instancias”, reconoció Vizzotti, quien señaló que el 8% de los argentinos mayores de 18 años aún no ha iniciado su esquema de inoculación, mientras que “alrededor de 7 millones de segundas dosis en condiciones de ser aplicadas” no consiguen que quienes las iban a recibir se acerquen a un puesto de vacunación.

“Además, existe el desafío de las terceras dosis y refuerzos”, explicó Vizzotti, ya que la inmunidad disminuye con el paso del tiempo y una caída en la inmunidad podría desencadenar nuevos confinamientos.

“El tratamiento de esta posibilidad estaba en la agenda de la Cofesa (Consejo Federal de Ministros de Salud) [incluso] antes de que hubiera noticias de la nueva variante”, dijo Vizzotti, en referencia a la nueva cepa Omicrón.

La ministra también dijo que el pase sanitario aún está siendo evaluado por las autoridades nacionales y provinciales, pero agregó que “no arrancará de manera segura hasta el 1 de diciembre” y se espera que funcione a través de la aplicación móvil Cuid.ar para mayores de 13 años.

“El pase de salud es para favorecer a quienes se vacunan, porque la vacunación es un acto colectivo, no individual”, dijo la ministra. Y destacó: “Necesitamos prepararnos nuevamente para minimizar cualquier rebrote y retrasar la entrada de la nueva variante tanto como sea posible, como hicimos con la Delta”.

La sanitarista también tuvo la idea de que quienes “retrasaron su esquema tengan el ánimo de dar ese pequeño paso para percibir la importancia de completar el esquema de vacunación”.

En cuanto a la variante Omicron, Vizzotti destacó que provino de lugares donde la vacunación por número de habitantes era baja.

Mientras tanto, el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, insistió en la importancia de la vacunación y reconoció que la obligatoriedad de la vacunación no era necesaria “por ahora”, pero dijo que tal decisión restrictiva de la libertad no era “irrazonable” si cambiaba la situación epidemiológica. También dijo que estaba muy preocupado por las personas que no se habían presentado para recibir su segunda dosis de vacuna.

“La obligatoriedad de la vacuna anticovídica es una de las medidas que se pueden tomar si las demás medidas no funcionan. Es uno de los temas que ayer se pusieron sobre la mesa con los Ministros de Salud del país”.