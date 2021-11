CFK absuelta en casos de corrupción: las operaciones fueron legítimas, dijeron los jueces

No se cometieron delitos, dijeron los jueces.

La ex presidenta argentina y actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y sus hijos no serán juzgados en el llamado caso del escándalo Hotesur porque no hubo acciones ilegales, dictaminó este viernes un tribunal federal de Buenos Aires. Por lo tanto, se han desestimado todos los cargos.

El Juzgado Oral número 5 determinó que los imputados Cristina Fernández de Kirchner, sus hijos Máximo y Florencia Kirchner, los empresarios Lázaro Báez, Cristóbal López, Fabián de Sousa y otros 18 acusados no han cometido ningún delito, en particular lavado de activos en los fondos públicos y utilidades de Hotesur y Empresas de Los Sauces.

Los jueces encontraron que las ganancias siempre provenían de operaciones legítimas a precios reales de mercado, según los informes presentados a los tribunales por los expertos contables. En cuanto a la asociación ilícita entre los kirchneristas y los empresarios, sería la misma asociación ya en juicio por el caso “Caminos de Santa Cruz” y nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, concluyeron los magistrados en decisión dividida por dos votos contra uno.

Como sucedió en los casos del “dólar futuro”, el “Memorando con Irán” o el “Plan Qunitas”, nuevos informes de expertos mostraron que no hubo delitos y se han desestimado los cargos.

Se descubrió que el difunto juez Claudio Bonadio había construido estos casos de manera infundada, dijo el tribunal superior.

En los casos Hotesur-Los Sauces, la fiscalía consideró que existían sobreprecios en la construcción de carreteras y que los empresarios Lázaro Báez, Cristóbal López, Fabián De Sousa habían pagado sobornos a la familia Kirchner en forma de dinero de alquileres. Pero la Corte dictaminó que esas operaciones habían sido legítimas y tenían un valor de mercado, por lo tanto, no había delito, porque el dinero involucrado siempre se había canalizado a través de la oficina de impuestos (AFIP) y no había nada cuestionable sobre esas transacciones.

El blanqueo de capitales consiste en convertir dinero de un delito anterior en dinero “que tiene apariencia de origen legal”, pero todo quedó claro desde el principio oara los jueces que fallaron este viernes, incluidas las obras votadas en el Congreso Nacional, que incluyeron decretos y ordenanzas administrativas, buena parte de estas firmadas por los ex jefes de gabinete Alberto Fernández, Sergio Massa, Jorge Capitanich y Aníbal Fernández, ninguno de los cuales fue acusado.

En algún momento se dijo que, por ejemplo, tripulaciones de Aerolíneas Argentinas se hospedaron en el Hotel Alta Patagonia, lo que se dijo que era un negocio turbio. Pero el contrato se había firmado antes de que la familia Kirchner fuera propietaria del hotel y la aerolínea fuera reestatizada por el Gobierno nacional. Por tanto, estas operaciones no implicaron blanqueo.

En cuanto a la asociación ilegal, los magistrados dijeron que el hecho ya estaba siendo investigado en juicios separados y se aplicó el principio non bis in idem. Nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito.

Además, Florencia Kirchner tenía nueve años cuando se establecieron algunas de las asociaciones cuestionadas, encontraron los jueces.