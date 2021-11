Brasil cierra fronteras a seis países africanos debido a la variante Omicron

“El confinamiento no fue una medida adecuada”, dijo Bolsonaro.

El Gobierno del presidente brasileño Jair Bolsonaro, decidió este viernes cerrar las fronteras internacionales a los viajeros de seis países africanos donde se detectó la nueva variante preocupante del coronavirus Omicron.

Los pasajeros que hayan estado en las últimas dos semanas en Sudáfrica, Botswana, Eswatini (Swazilandia), Lesoto, Namibia y Zimbabue ya no serán admitidos en Brasil, por al menos dos semanas.

Sin embargo, Bolsonaro insistió en que Brasil no entrará en un nuevo cierre de actividades.

En opinión del presidente, el mundo “no puede soportar un nuevo confinamiento” e insistió en cuestionar las cuarentenas como un método eficaz a la luz de los daños económicos que ocasionan.

El jefe de gabinete brasileño, Ciro Nogueira, explicó en su cuenta de Twitter que el plan del Gobierno era, sin embargo, “proteger a los brasileños en esta nueva fase de la pandemia”.

La decisión se hará oficial el sábado, pero los pasajeros que hayan estado en las últimas dos semanas en Sudáfrica, Botswana, Eswatini (Swazilandia), Lesoto, Namibia y Zimbabue no podrán ingresar a Brasil, independientemente de su estado de vacunación.

Las restricciones obedecen a recomendaciones de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa), que también sugirió exigir un certificado de vacunación COVID-19 para ingresar a Brasil por fronteras terrestres y vuelos internacionales.

Mientras tanto, Bolsonaro se encontraba en un acto militar en Río de Janeiro. Desde allí llamó a la población a prepararse para la nueva variante, aunque insistió en que no impondría ninguna cuarentena.

“Cualquier cosa puede suceder. Una nueva variante, un nuevo virus. Tenemos que prepararnos. Brasil, el mundo, no puede soportar un nuevo confinamiento. Condenará a todos a la miseria y la miseria también conduce a la muerte. No sirve de nada estar asustado. El confinamiento no fue una medida adecuada. Como resultado de la política de 'quedarse en casa y la economía veremos más adelante', ahora vemos los problemas que tenemos”, insistió Bolsonaro.

La nueva variante del coronavirus denominada Omicron, detectada por primera vez en Sudáfrica, fue calificada de ”preocupante” por la Organización Mundial de la Salud (OMS) por su “elevado número de mutaciones” y su capacidad de propagación.

El cierre de fronteras es una medida que otros países ya han anunciado, entre ellos Argentina, Estados Unidos y Canadá y toda la Unión Europea, en el caso del bloque en principio desde hace dos semanas.