Castillo quiere vender el avión presidencial de Perú

El avión presidencial peruano fue comprado por US $ 27,6 millones en 1995

El presidente de Perú, Pedro Castillo Terrones, anunció este miércoles que pondría a la venta el avión presidencial en un movimiento hacia la austeridad financiera.

Castillo explicó que el dinero resultante de la transacción se destinaría a atención médica y educación, ya que ambos sectores luchan por recuperarse de la pandemia de COVID-19.

“Anuncio que venderemos el avión presidencial, recursos que se utilizarán en la salud y educación de los niños”, dijo el líder izquierdista en Ayacucho, sureste de Perú, al entregar un informe público sobre sus primeros 100 días en el cargo.

El jefe de estado también anunció que no habría más viajes aéreos de primera clase para los funcionarios del gobierno, a fin de poner fin a los privilegios de unos pocos en un país donde muchos pasan necesidades. “En un gobierno popular, los funcionarios viajarán como un ciudadano común”, dijo Castillo.

El avión presidencial es un Boeing 737-528 con matrícula FAP-356 operado por la Fuerza Aérea Peruana, con capacidad para 70 pasajeros.

En 2007, el entonces presidente Alan García falló dos veces cuando convocó a subastas públicas a las que no se presentó ningún postor. Buscaba US $ 18,5 millones por la unidad. García también había prometido utilizar el dinero para la salud pública.

El avión presidencial peruano fue comprado por US $ 27,6 millones en 1995 durante el gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000). Este Boeing 737-528 también se ha utilizado en puentes aéreos para transportar bienes de primera necesidad a la población después de desastres naturales.

Después de dos intentos fallidos, el Ministerio de Defensa anunció en 2008 que ya no intentaría venderlo después de buscar US $ 18 millones en el primer intento y US $ millones en el segundo.

En la celebración de sus primeros 100 días en el cargo, Castillo también anunció un aumento en el salario mínimo de 930 a 1,000 soles (US $ 232 a US $ 250 dólares) a partir del 1 de diciembre.

El otrora maestro rural también anunció el regreso a las clases presenciales en marzo, con el inicio del año escolar 2022. La escolarización presencial se había suspendido en Perú debido a la pandemia desde marzo de 2020.

El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador también ha intentado sin éxito vender el avión presidencial y lo mismo sucedió en Argentina con el Boeing 757 comprado bajo el expresidente Carlos Menem.

Todos fracasaron.