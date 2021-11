Exfuncionario argentino condenado por corrupción sale en libertad condicional bajo fianza

Imágenes de video muestran a López llegando a la puerta del convento con bolsas llenas de dinero

El exfuncionario del Ministerio de Obras Públicas de Argentina José López, quien había sido condenado por corrupción luego de ser captado por una cámara llevando bolsas de dinero a un convento en las afueras de Buenos Aires, pagó una fianza y fue liberado este viernes.

A López se le había otorgado la opción desde abril, pero hasta el momento no había podido recaudar los AR $ 14,5 millones (alrededor de US $ 70.000 al tipo de cambio no oficial) exigidos como fianza.

El exsecretario de Obras Públicas había sido condenado a siete años de prisión por enriquecimiento ilícito y también por posesión de un arma esa mañana en el convento en la localidad de General Rodríguez, donde fue filmado con unos US $ 9 millones en efectivo en las bolsas.

El tribunal había fijado originalmente una fianza en AR $ 85 millones, pero la cantidad se redujo primero a AR $ 48 millones y luego nuevamente en una segunda apelación, luego de que López afirmara que no tenía recursos. De hecho, su caso está a cargo de una abogada defensora pública oficial (Pamela Bisserier).

López ahora permanecerá bajo la custodia del programa de protección de testigos, ya que está acusado de colaborar en la llamada causa de los cuadernos.

El 14 de junio de 2016, a las 3 de la madrugada, López, exsecretario de Obras Públicas del kirchnerismo, llegó al convento en General Rodríguez con bolsas que contenían más de US $ 9 millones.

Su intención era esconderlos, junto con 153.000 euros, 59.000 pesos y joyas, además de un arma de fuego. Pero fue descubierto por la policía y detenido desde entonces hasta el viernes.

Las imágenes de video mostraron a López llegando a la puerta del convento, dejando un rifle a un lado y tocando el timbre en varias ocasiones. Luego, al menos dos monjas abrieron la puerta y entraron las bolsas. López nunca supo explicar cómo se apoderó de ese dinero y en 2018 fue condenado por enriquecimiento ilícito.

Su juicio contó con más de 100 testigos. En el proceso se estableció que López había “aumentado su patrimonio en una cantidad escandalosamente alta que de ninguna manera puede justificarse (...) lo que demuestra que detrás de este dinero espurio hay actos de corrupción”.

Los líderes de la oposición reaccionaron ante la liberación de López. “¡Qué fácil les hacen la vida a los corruptos!”, dijo la presidenta del PRO, Patricia Bullrich. El diputado Mario Negri de la UCR protestó: “¡José López fue condenado por robar 9 millones de DÓLARES y ahora la Justicia le pide 14,5 millones de PESOS!” Tanto el PRO como la UCR conforman la alianza opositora Juntos por el Cambio (JxC) del expresidente Mauricio Macri.