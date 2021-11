Greta Thunberg protagoniza una marcha callejera en Glasgow

Thunberg se había reunido con la primera ministra de Escocia, Nicola Sturgeon, quien, según los informes, apoyó su lucha.

La activista climática adolescente sueca Greta Thunberg dijo en las calles de Glasgow que “el liderazgo está aquí, no dentro de la COP26”.

Thunberg hizo esos comentarios mientras participaba en una manifestación de grupos ambientalistas junto al centro de convenciones donde se lleva a cabo la cumbre climática. “El cambio no vendrá de ahí” porque el liderazgo “está aquí afuera, no dentro de la COP26”, enfatizó.

“Decimos no más 'bla bla bla', no más explotación de las personas, la naturaleza y el planeta; no más lo que hagan allí“, señaló Thunberg a los periodistas en Festival Park, a orillas del río Clyde.

Thunberg llegó a Glasgow el domingo en tren y planea participar en dos grandes protestas para el final de la semana, una el 5 de noviembre organizada por Fridays for Future y otra el 6 de noviembre programada por varias organizaciones ambientales británicas.

“Dentro de la COP solo hay políticos y personas en el poder que fingen tomarse en serio nuestro futuro, que fingen tomarse en serio la presencia de las personas que ya están siendo afectadas hoy por la crisis climática. El cambio no vendrá de ahí. Eso no es liderazgo. Esto es liderazgo”, insistió Thunberg mientras señalaba a los manifestantes.

El lunes temprano, Thunberg se había reunido con la ministra jefa de Escocia, Nicola Sturgeon, quien apoyó su lucha.

Más de un millón de personas firmaron una carta abierta de Thunberg en la que exige que los líderes “enfrenten la emergencia climática”. Establece los requisitos que los gobiernos deben cumplir para abordar el cambio climático, incluido el mantenimiento del objetivo de evitar que la temperatura global suba más de 1,5 ° C este siglo desde los niveles preindustriales.

Grupos de activistas planean manifestaciones ruidosas durante la COP26, especialmente en los próximos días.

Una de los grupos más radicalizados, Extinction Rebellion, pareció insinuar su disposición a provocar disturbios y arrestos como una forma de atraer la atención de los líderes mundiales. The Glasgow Times dijo que la policía no descartaba cientos de arrestos al día. Aunque el grupo ambientalista no adelantó cómo ni dónde protestará, confirmó que utilizará “acción directa no violenta”. El gobierno británico ha desplegado a más de 10,000 agentes especialmente entrenados y equipados con dispositivos de alta tecnología.

Mientras tanto, Greenpeace ha sido autorizada por las autoridades escocesas para navegar con su barco Rainbow Warrior por el río Clyde, que pasa por Glasgow. La organización ha insistido en su determinación de llegar a la ciudad con el barco, a pesar de que las autoridades le prohibieron el ingreso al puerto.

Latinas for Climate también estuvo presente en el discurso de Thunberg para protestar contra “el modelo extractivista que financia la tecnología para enfrentar el cambio climático, pero que va más allá de los derechos de las mujeres”, según la activista chilena Karin Watson.

“Este modelo roba, mancha y contamina las tierras de los pueblos indígenas”, agregó Watson en referencia a la extracción de litio, un metal estratégico que es fundamental para la fabricación de baterías que alimentan vehículos eléctricos de cero emisiones.

Para aumentar el caos de Glasgow, unos 1.500 recolectores de basura se han declarado en huelga para exigir mejores salarios, dejando los contenedores vacíos y las calles hediondas.