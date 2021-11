Macron muestra el lado amargo de la diplomacia en el G20

Si el Reino Unido no cambia, Francia tomará represalias el martes, mientras que la Cumbre de Glasgow aún continúa

El presidente francés, Emmanuel Macron, calificó al primer ministro australiano Scott Morrison de “mentiroso” a medida que aumentan las tensiones entre los dos países a pesar de los protocolos diplomáticos vigentes mientras ambos líderes se reunían en Roma para la Cumbre del G20.

La crisis deriva de un acuerdo para comprar submarinos convencionales construidos en Francia que se detuvo después de que, según informes, agentes estadounidenses y británicos se entrometieran para que Australia finalmente eligiera la tecnología nuclear de otro origen.

Francia también mantiene un litigio con el Reino Unido debido a que las licencias de pesca en el Canal de la Mancha no se otorgan de acuerdo con un acuerdo posterior al Brexit que abarca a toda la Unión Europea.

Después de estos comentarios, Morrison sugirió que Macron no estaba tan sorprendido por el contrato submarino cancelado como dice estar.

La escalada de tensiones se produjo al final de la cumbre de líderes del G20 en Roma cuando se le preguntó a Macron sobre la decisión de Australia en septiembre de cancelar el contrato de submarinos con el Grupo Naval de Francia por varios miles de millones de dólares y, en cambio, buscar submarinos de propulsión nuclear que utilizan tecnología estadounidense.

Consultado sobre si pensaba que Morrison le había mentido, Macron respondió: “No creo, lo sé”.

“Tengo mucho respeto por su país, mucho respeto y amistad por su gente. Solo digo que cuando tenemos respeto, hay que ser sincero y hay que comportarse en consonancia y coherencia con este valor”, agregó.

Australia canceló el mes pasado un contrato multimillonario para comprar submarinos franceses diesel-eléctricos y, en cambio, decidió adquirir submarinos estadounidenses de propulsión nuclear. La decisión fue parte de un pacto Indo-Pacífico entre Australia, Gran Bretaña y Estados Unidos conocido como AUKUS, que enfureció a Francia.

Macron y Morrison hablaron el jueves por primera vez desde que Australia canceló el contrato del submarino francés. Ambos estuvieron en Roma, pero no sostuvieron una reunión bilateral.

El estado de ánimo combativo de Macron es coherente con las recientes amenazas de Francia que prohíben la entrada de barcos británicos en algunos de sus puertos y endurecen los controles de los barcos y camiones que transportan mercancías del Reino Unido si más barcos franceses no tienen licencia para pescar en aguas del Reino Unido antes del martes.

El Jefe de Estado galo ha mantenido su amenaza de imponer sanciones a partir del martes, que podrían incluir un bloqueo de embarcaciones británicas.

“La pelota está ahora en su cancha. Si los británicos no hacen ningún movimiento significativo, deberán implementarse medidas [de represalia] a partir del 2 de noviembre”, enfatizó Macron. “Lo deploraría. Pero lo que no podemos hacer es no responder y no defender a nuestros pescadores”.

El primer ministro británico, Boris Johnson, dijo que “estaba desconcertado al leer una carta del primer ministro francés pidiendo explícitamente que se castigara a Gran Bretaña por abandonar la UE”.