Falklands, dos días de votación: resultados se sabrán jueves por la noche

La votación se hará en dos días para alcanzar los lugares más remotos de las Islas apelando a urnas móviles

Urna de votación Equipo de votación para aquellas Islas mas remotas

El gobierno de las Islas Falkland ha hecho pública la lista definitiva de lugares de votación fijos y móviles, para la elección general cuya fecha oficial es el jueves 4 de noviembre, aunque debido a la gran extensión de las Islas y baja población en zonas rurales, el acto se cumplirá en dos días, comenzando el miércoles 3 de noviembre.

Los resultados finales de la elección y los ocho nuevos miembros de la Asamblea Legislativa se sabrán la misma noche del jueves. Al no existir partidos políticos, se vota por candidatos, y mediante el sistema preferencial. Es decir el elector llena una ficha con los nombres de sus candidatos ordenados en forma preferencial.

Las Islas se dividen en dos circunscripciones, una mínima, pero la de mayor densidad demográfica, la capital Stanley, y la segunda que es el resto del territorio insular o como lo denominan el Campo.

Stanley tiene cinco representantes y el Campo tres en la Asamblea Legislativa de ocho bancas, que en los hechos es el gobierno autónomo de las Islas, a no ser por el tema defensa, y de relaciones exteriores en régimen de consulta con Londres.

El gobernador de las Islas debe velar por la buena gobernanza y eficiente administración de los recursos del gobierno de las Islas.

Para esta elección se presentaron quince aspirantes, once por las cinco bancas de Stanley y cuatro por las tres del Campo. De los ocho de la anterior legislatura, seis van por la reelección.

Cada candidato debe hacer público un manifesto o programa de gobierno donde necesita expresar su posición respecto a la agenda de temas que preocupan a las Islas, y cualquier iniciativa que entienda debe ser considerada por el futuro Legislativo.

Empero como bien aclara Lisa Watson, la Editora Gerente del semanario Penguin News esta semana, en una comunidad como las Falklands, el conocer a los candidatos personalmente es un gran plus, y por tanto se tiene una buena idea de las cualidades personales de cado uno de ellos, pero también es importante evaluar dos aspectos de manera objetiva, y que distingue como relevantes, posición sobre los distintos temas y capacidad de liderazgo.

El cronograma y lugares de votación:

Lugares Fijos en los circuitos del Campo y Stanley,

Centro Comunal, Stanley, Jueves 4/11 de 10:00 a 18:00

Club Social de Fox Bay en la Isla Oeste, Jueves 4/11 de 10:00 a 16:00

Club Social Goose Green, Isla Este, Jueves 4/11 de 10:00 a 16:00

Votación en Institutos, Circuitos del Campo y Stanley (residencias de mayores y

población vulnerable)

Jueves, 4/11, comenzando a las 10:00 en HMP Stanley, Hospital King Edward VII, Jack Hayward Housing, St Mary's Walk, Yates Place y Hillside House

Equipo Móvil, Isla Oeste, Miércoles 3 de noviembre 2021 comenzando en Port Howard, a partir de las 8:00 AM

Llegada aproximada de la urna móvil y tiempo de espera

Club Social de Port Howard 8:00 AM 90 minutos

Bifurcación a Roy Cove Dunbar & Port North 11:30 30 minutos espera

Club Social Hill Cove 12:10 90 minutos espera

En la portera del establecimiento de Charters 14:30 30 minutos espera

Equipo Móvil 1 Isla Este, Miércoles 3 de noviembre arranca a las 8:00 AM desde Stanley.

Lugar de votación, Llegada y tiempo espera

Desvío de Long Island 8:35 10 de espera

Desvío de Brookfield sobre la ruta 8:48 10 de espera

Portera de Horseshoe Bay 9:08 10 de espera

Portera de Rincón Grande 9:23 10 de espera

Portera de Port Louis 9:48 20 de espera

Retorno a Stanley

Equipo Móvil 2, Isla Este Miércoles 3 de noviembre

comienza con salida de Stanley a las 8:00 AM

Lugar de votación Llegada aproximada y Tiempo de Espera

Portera de Estancia 8:35 5 de espera

Portera de Riverview 8:55 5 de espera

Evelyn Station/Teal Inlet 9:15 15 de espera

Hope Cottage, King's Station, Gibraltar Station 9:50 20 de espera

Portera de Elephant Beach 10:35 15 de espera

Desvío de Moss Side 11:15 10 de espera

PSC Race Point and Smylies (CG en el Garage) 11:35 15 de espera

SC Blue Beach (Kingsford Valley, Wreck Point, Head of the Bay, Port Sussex)

fuera del hostal Blue Beach 12:30 20 de espera

Retorno a Stanley

Equipo Móvil 3 Isla Este, 3 de noviembre 2021 largando de

Stanley a las 8:00 AM

Lugar de votación Llegada aproximada Tiempo de espera

Bluff Cove (Carretera de Stanley) 8:23 10 de espera

Giro de Fitzroy 8:47 15 de espera

Portera de Fitzroy 9:08 30 de espera

Bifurcación Mare Harbour/Darwin Road 9:54 15 de espera

Portera de Swan Inlet 10:21 15 de espera

Galpón de esquila de North Arm 11:51 60 de espera

Retorno a Stanley