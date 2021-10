Gobierno uruguayo lanza plan de alfabetización para reclusos

Heber: solo 4.000 de los 14.000 internos del sistema penitenciario uruguayo reciben actualmente algún tipo de educación

El Gobierno de Uruguay lanzó este martes un plan educativo para revertir la gran cantidad de reclusos que no saben leer ni escribir en esta época, anunció el ministro del Interior, Luis Heber.

El “alarmante” número de reclusos en esa situación ha llevado a las autoridades a idear este nuevo proyecto, que -esperan- ayudará a los delincuentes condenados a encontrar un lugar en la sociedad una vez liberados y evitar el círculo vicioso de crimen y encarcelamiento.

El Plan Nacional de Educación en Prisiones es el resultado del trabajo conjunto entre Heber y el ministro de Educación, Pablo da Silveira.

Da Silveira explicó que la nueva iniciativa se basó en la última Ley de Presupuesto aprobada en 2020, y busca dar un marco de “planificación estratégica” a los esfuerzos preexistentes, aunque ya existía una considerable “cantidad de recursos y personas comprometidas” con planes educativos en cárceles a nivel nacional.

Por otra parte, Heber señaló que sólo 4.000 de los 14.000 internos del sistema penitenciario uruguayo están recibiendo actualmente alguna educación, ya sea formal o no, y de ahí la necesidad de redoblar los esfuerzos del Gobierno en ese sentido.

“La herramienta de la educación es, quizás, lo más importante para que una persona que se ha desviado pueda reintegrarse a la sociedad una vez sea liberada”, enfatizó Heber. Agregó que el Gobierno estaba enfocado en erradicar el círculo vicioso.

El director de Educación, Gonzalo Baroni, dijo que el analfabetismo en las cárceles era “alarmante”, mientras que el 11% de los reclusos dijo que no sabía escribir, el 6% no sabía leer y el 23,5% no ha terminado la escuela primaria, que es obligatoria desde 2008.

El anuncio del martes se produjo pocas semanas después de que legisladores opositores del opositor Frente Amplio (FA) exigieran la destitución o renuncia de Heber debido a la crítica situación carcelaria en todo el país, luego de que el ministro admitiera ante el Congreso en una sesión maratónica que se estaban violando los derechos humanos de los convictos.

En ese momento, el FA, una coalición de izquierda que gobernó Uruguay entre 2005 y 2020, afirmó que Heber había dado “información inexacta, confusa y contradictoria” y pidió un “cambio de rumbo en las políticas de seguridad y la renuncia del Ministro.”