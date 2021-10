La OMS elige a Drogba para difundir el mensaje de prácticas saludables

La OMS elogió a Drogba por su “larga trayectoria de participación en diversas campañas de salud”

El ex futbolista internacional de Costa de Marfil Didier Yves Drogba Tébily ha sido nombrado nuevo Embajador de Deporte y Salud de la Organización Mundial de la Salud (OMS), se anunció este lunes.

El papel de Drogba como embajador de buena voluntad marca el lanzamiento de una “Copa Mundial Saludable 2022, Creando un Legado para el Deporte y la Salud” entre el Ministerio de Salud Pública de Qatar y su Comité Supremo para la Entrega y el Legado, la OMS y el organismo rector del fútbol FIFA, con el Mundial del año próximo a la vista.

Drogba, quien fue nombrado embajador del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en 2007, trabajará con la OMS para promover los estándares de la organización sobre los beneficios tanto de la actividad física como de otros estilos de vida saludables y la importancia de la práctica de deportes, especialmente en los jóvenes.

“Es un honor para mí unirme a la OMS y apoyar su trabajo para ayudar a las personas a alcanzar el nivel de salud más alto posible, especialmente a los jóvenes de todos los países. Me he beneficiado de primera mano del poder del deporte para llevar una vida sana con la que estoy comprometido a trabajar con la OMS para compartir esos beneficios en todo el mundo'', dijo.

”Mucha gente no tiene acceso a los servicios de salud y las enfermedades no transmisibles a nivel mundial como la diabetes, el cáncer, los problemas cardíacos o los infartos están aumentando, en un mundo complejo que enfrenta desafíos como el cambio climático o la recuperación después de la pandemia“, agregó.

”En mi nuevo cargo como embajador, estoy decidido a trabajar con la OMS, la FIFA, la sociedad civil, la juventud y el sector privado para llegar al mayor número posible de aficionados al fútbol, utilizando el deporte como una poderosa herramienta de transmisión de mensajes. actividad“, prosiguió.

La organización también elogió a la ex estrella del Chelsea por su ”larga trayectoria de participación en diversas campañas de salud, como estilos de vida saludables, lucha contra la malaria y prevención y control del VIH“ y por la fundación que lleva su nombre, donde ha ayudado a varios hospitales, como así también a los afectados por las inundaciones.

”Didier es un campeón tanto dentro como fuera del campo. Estamos encantados de que sea parte de nuestro equipo y de que esté ayudando a comunidades de todo el mundo a lograr y establecer metas a través del deporte para su salud y bienestar físico y mental“. dijo el Director General de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

”También apoyará la movilización de la comunidad internacional para promover el deporte como un medio esencial para mejorar la salud física y mental y el bienestar social de todas las personas, incluso para ayudar en los esfuerzos de recuperación del COVID-19”, explicó.

Drogba se unió así a la lista de embajadores de la OMS junto con el portero brasileño Alisson Becker; Michael Bloomberg, fundador de Bloomberg Philanthropies y alcalde de la ciudad de Nueva York durante tres mandatos; Cynthia Germanotta, presidenta de la Fundación Born This Way y madre de Lady Gaga; y el ex primer ministro del Reino Unido, Gordon Brown.

Como jugador, Drogba fue una estrella del fútbol inglés durante su estancia en el Chelsea, pero también jugó en las ligas de Francia, China, Canadá y Estados Unidos. También fue nombrado mejor jugador africano en 2006 y 2009, y fue capitán de la Selección Nacional de Costa de Marfil en tres Copas del Mundo.

Su transferencia al Chealsea en 2004 lo convirtió en el jugador marfileño más caro de la historia después de que el club pagara al Olympique de Marseille 24 millones de euros por sus servicios. En la temporada 2006/2007, Drogba fue el máximo goleador de la Premier League con 20 anotaciones.

Drogba también es conocido mundialmente por su participación en la batalla por la paz en su país. En 2006, cuando su país logró clasificar para el Mundial de Alemania, Drogba suplicó a los grupos rebeldes que se deshicieran de sus armas. Estas acciones le valieron el reconocimiento como una de las 100 personas más influyentes de 2010 por la revista Time.