Falklands elecciones: quince candidatos se disputan ocho bancas del Legislativo

Gilbert House, sede del gobierno autónomo de las Falklands junto a la bandera de las Islas

El jueves 4 de noviembre habrá puestos fijos para votar pero también urnas movibles transportadas por tierra y/o aire

Son quince los candidatos que aspiran a disputarse las ocho bancas de la Asamblea Legislativa de las Islas Falkland, en los hechos el gobierno autónomo de las Islas, a no ser temas de defensa, exclusivos de Londres, y aquellos en materia de relaciones exteriores, crecientemente compartidos.

La elección se celebrará el jueves 4 de noviembre y habrá puestos fijos de votación pero también urnas movibles que se transportarán ya sea por tierra o por aire a los lugares más distantes de las Islas.

Al cerrarse el viernes 15 el plazo para inscribirse, según lo anunciado por la Oficia de registro Electoral a cargo de Elizabeth J Dent, son once los candidatos que aspirarán por las cinco bancas que representan a la circunscripción de la capital Stanley, y cuatro para las tres restantes, pertenecientes al Campo, o circunscripción rural, aunque es toda aquella área fuera de un radio de tres millas tomando como eje a la catedral de Stanley.

Los once candidatos por Stanley incluyen a cuatro en cinco nombres que pretenden las reelección y son ellos Mark Pollard, Leona Roberts, Roger Spink y Stacy Bragger. El único que no repite pues considera su ciclo cumplido es el Dr. Barry Elsby. Los nuevos aspirantes son Peter Biggs, (hermano de una ex legisladora Jan Cheek y miembro de la Fuerza de Defensa de las Falklands); Emma Brook, maestra (hermana de Rebecca Edwards, Directora de Servicios Médicos de las Islas e hija de Emma y Roger Edwards, ambos legisladores electos en su momento); Gavin Short, (también ex legislador, perdió la banca en 2017, y trabaja para la radio de las Islas); Zane Hirtle, Christopher Locke; Gary Webb y Barbara June Beasley-Clarke.

Por su parte por las tres bancas que corresponden al Campo, hay cuatro candidatos, dos de ellos repiten o buscan la reelección, Teslyn Barkman, la legisladora electa más joven de las Islas e Ian Hansen, productor rural, además de John Birmingham, un ex legislador que perdiera la banca en 2009, y Ana Crowie, quien es funcionaria de Falkland Islands Holdings.

Un integrante de la Asamblea Legislativa por el Campo quien se bajó de la reelección fue Roger Edwards, varias veces electo y marido de Emma Edwards quien en su oportunidad también fuera integrante electa del Legislativo.

La campaña electoral muy limitada en materia de gastos empieza realmente esta semana e incluirá una serie de entrevistas en la radio y televisión locales además de la publicación en el semanario Penguin News este viernes de un sumario de no más de quinientas palabras con el llamado Manifesto, o sea programa de gobierno. Además por ser una comunidad tan pequeña el contacto candidato elector es directo, además de los intercambios con los distintos grupos de interés como ser la industria de pesca, los productores rurales, la industria turística y las varias organizaciones en defensa del medio ambiente y la vida silvestre de las Islas.

En efecto, relevamientos realizados en las Islas, previo a la confirmación de candidaturas, reveló que el medio ambiente figura al tope de las inquietudes, junto a la protección de la vida silvestre, rechazo a una industria salmonera, mayor transparencia en los costos del puerto nuevo, (las Falklands, como país no tienen deuda y por tanto no requieren ir a la golpear a la Tesorería británica), mejorar los servicios de electricidad, agua potable y saneamiento en la capital, falta de viviendas, falta de mano de obra calificada para consolidar un ambiciones programa de inversiones capital, mejorar las pensiones, entre otros.

A su vez en materia de turismo, y las conexiones con el continente sudamericano, también son prioridad (es la industria que más trabajo zafral ofrece); la industria de la pesca no está conforme con las últimas enmiendas introducidas al igual que un aumento 'inesperado' en las licencias como también una creciente burocracia a nivel de gobierno, al igual que una falta de nacionalismo más intenso de parte de las nuevas generaciones, según se queja la vieja guardia de las Islas.

Por tanto en una comunidad de gran transparencia y democracia efectiva el debate promete ser intenso. Lo llamativo es que a diferencia de oportunidades anteriores el tema de Argentina y “su reclamo colonialista” e “intentos de bloqueo”, casi no figura e igualmente que desde la reforma constitucional del 2009, los legisladores reciben una dieta anual de unas 45,000 libras, (más de US$ 60,000) que es bastante más que el promedio de salarios en las Islas.