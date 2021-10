Elecciones en Falklands: pocos halagos para los que se van y exigencias del Campo, Turismo y la Pesca a los candidatos

El Secretario Ejecutivo de las Compañías de Pesca, James Bates, dijo que desde la FIFCA “estaremos buscando a legisladores que estén dispuestos a involucrarse pro-activamente con la industria”

Tiempo de elecciones en las Islas Falkland, y el ambiente está bastante crítico hacia el anterior gobierno, y sus ocho miembros de la Asamblea Legislativa, especialmente de parte de la industria de pesca. Representantes de las tres principales industrias de las Islas Falkland fueron entrevistados por el semanario Penguin News a propósito de las aspiraciones de sus sectores ante la llegada del nuevo gobierno autónomo, explicando a la vez que pretenden de los candidatos para brindarles el apoyo del voto.

O sea qué les gustaría a esos sectores ver reflejado en los programas de gobierno de los aspirantes a ocupar cada una de las ocho bancas, y si están dispuestos a discutirlos, con la suficiente amplitud como para sentir confianza en apoyarlos. Las tres industrias abordadas son agricultura, turismo y pesca.

En materia de agricultura uno de los voceros fue Ben Berntsen quien alega que toda la política agropecuaria debe ser revisada, “con una clara dirección que se focalice en la administración de los suelos y su restauración“

James Bates secretario ejecutivo de la asociación que nuclea a las empresas de pesca de las Falklands fue el más provocativo y se preguntó: “si el gobierno de las Islas estaría interesado en discutir un acuerdo a largo plazo en materia de estabilidad en reglas de juego... lo cual implica que las empresas de pesca no están expuestas a un inesperado aumento en el costo de las licencias de pesca?

Finalmente Alex Olmedo sostuvo que el turismo necesita ser abordado con mayor importancia a nivel político, y que tendría que haber una cartera específica dedicada a los asuntos del Turismo.

AGRICULTURA

Keith Alazia, Gerente General de Goose Green, uno de los establecimientos rurales más grandes de las Islas se despachó contra la Compañía de Carnes de las Falkland Islands, FIMCO, a la cual definió como uno los mayores desafíos, ”para mí lo mayor es que hay poca confianza en FIMCO y tampoco cuenta al momento con un Gerente General. El sector agropecuario está perdiendo confianza en esa planta frigorífica. Los legisladores precisan meterse en el tema y si es necesario subsidiarlo, así sea, ya que el costo al gobierno si es que no opera será mayor que cualquier subsidio que se pueda brindar“

La otra gran preocupación de Keith, siempre presente en el Campo como en la capital Stanley, son las telecomunicaciones. ”El otro gran tema es SURE, el servicio de celulares en el Campo es horrible. Las llamadas caídas son algo continuo. No sé que es peor si el hecho de que sólo se nos brindan “llamadas caídas” o que efectivamente es tan común que hasta disponen de un nombre para identificar el no funcionamiento“

Chris y Lyndsey May también productores rurales concuerdan plenamente. ”Nuestra mayor necesidad es contar con cobertura de celulares en todos los establecimientos, al igual que los códigos de verificación que se precisan para la mayoría de los pagos y desde la isla George simplemente no podemos hacerlo, y nosotros pasamos un tercio del año en la isla. Mi señora Lindsey tiene un negocio en línea y precisa hacer pagos casi diariamente a los proveedores. Yo mismo preciso del celular para investigar y hacer el monitoreo del ganado“

También están preocupados por la Educación en el Campo. ”Si bien mucho ha mejorado, todavía precisa para alcanzar otro nivel. “Además los muelles y rampas a esta altura están unos dos años atrasados, sin novedades sobre avances. Estamos muy restringidos en cuanto a lo que podemos recibir en las islas lo cual entorpece cualquier desarrollo potencial en marcha”.

Keith agregó que ”como país estamos bien ubicados por tanto los ocho (legisladores) que se van, en mi libro, han hecho un buen trabajo en momentos muy difíciles. Todos tenemos demandas, pero pasando raya al fin del día sólo hay tantos recursos disponibles y se trata de un juego de compartir.

Keith afirma que siempre y cuando los candidatos se mantengan abiertos y expuestos, y dicen lo que piensan, él está decidido a votarlos.

Por su parte el medioambientalista Ben Berntsen afirma que su “prioridad primera tiene que ver con el medio ambiente y una administración sustentable a largo plazo, y la retención del agua” Agrega “con el sostenido calentamiento climático que sufre la agricultura en las Falklands, ya enfrentamos un desafío que se hará más duro con el correr del tiempo.

”Veo una gran erosión de los suelos y una degradación continua, día tras día, sin voluntad seria alguna por encarar los temas y siquiera chatear sobre los mismos con preocupación. Pero lo más importante es la falta de voluntad de actuar al respecto“

Ben afirma que en muchas oportunidades ha alertado sobre el tema del fuego en los suelos y campos a medida que se seca y queda sobresaturado de diddle-dee. Se trata de un gran problema en todo el mundo y es solo cuestión de tiempo para que tengamos que encararlo aquí en las Islas”.

Rever la agricultura

Ben piensa que todo la política agropecuaria precisa ser revisada, con una clara dirección que se focalice en una mejor administración de los suelos y su restauración.

“Durante la pandemia se tomaron algunas decisiones que tuvieron efectos adversos sobre el negocio de la agropecuaria, decisiones sin consultar con la comunidad agraria sobre cómo los negocios del campo se podrían ver afectados o cual sería el efecto consecuencia para ciertas industrias. Para el futuro me gustaría que se reviera todo esto, por tanto el candidato que sostenga estas ideas contará con mi voto”

Ben también entendió que la promoción de productos locales era un tema que necesita ser encarada, “en un mundo donde la sustentabilidad de la alimentación va a ser crucial para nuestra existencia, actualmente el foco parece estar más puesto en las importaciones que en el desarrollo de nuestros propios productos”

También se mostró preocupado que anteriores candidatos por el Campo, “hicieron la promesa de mantenerse en contacto con la gente que representan, pero una vez electos poco se les veía y poco se les escuchaba, lo cual muchas veces lleva a los productores rurales a pensar que se han convertido en el mundo olvidado fuera de Stanley”.

Concluyó, “a no ser por quizá los trabajos en rutas, hay poco que anunciar sobre los logros para el sector rural. Los discursos del receso para la última Asamblea Legislativa, fueron más que elocuentes suficientes para darse cuenta que tan poco ha cambiado para el Campo”.

TURISMO

Alison Howe de la tienda The Harbour View Gift Shop comentó, “para nosotros lo más importante es que los cruceros reanuden sus visitas a las Islas”. Es más “si los cruceros de expedición pudieran hacer sus recambios de pasajeros aquí en las Islas, entonces dichos cruceros podrían disfrutar de dos semanas en Antártica y otros lugares inhabitados finalizando en las Falklands tras haber cumplido con las reglas relativas a las dos semanas en alta mar que se debe cumplir para desembarcar en Falklands”.

“Creemos que la única forma que esto puede concretarse es alentando vuelos charter para el intercambio de pasajeros, que vuelen directamente desde Europa”

“Sabemos que esto puede realizarse pues Lufthansa lo logró exitosamente con vuelos charter llenos de científicos que se dirigían a Antártica hace ya unos meses. Por tanto si los barcos levantaran y desembarcaran sus pasajeros aquí en las Islas, y se les garantizara un día entero en Stanley, nosotros todos nos beneficiaríamos”.

Alex Olmedo del Waterfront Boutique Hotel anticipó que sería otra temporada difícil, “la mayoría de los comercios dependen del turismo para hacer caja y sin lugar a dudas el turismo es un gran contribuyente a la economía local”.

“Puede que sea menor que la industria de la pesca pero es la gran fuente de empleo aquí en Stanley y en el Campo. La mayoría del dinero que se recauda con el turismo en las Falklands, se queda en las Falklands. Creo que a veces no se le brinda al turismo la importancia que se merece”

Como ejemplo puso que cuando se discutió sobre el desarrollo del puerto nuevo, ante todo se prestó atención especial a la industria de la pesca y no a la de turismo.

“Creemos que nos gustaría ver más un enfoque más ”abrochado“ en el tema, alguien que esté al tanto de las políticas se asegure que no se contradigan, buscando soluciones reales y no curitas cada vez que surge un problema, o aún cuando un problema grande. Precisamos soluciones a largo plazo e infraestructura. Precisamos que el desarrollo del turismo avance mucho más”.

Comparado con otros destinos estamos bastante limitados. Dependemos de los vuelos si queremos que el turismo crezca, tenemos que ofrecer más alojamiento y más amenidades“

Un legislador específico para turismo

Alex enfatizó que el turismo necesita recibir mucha más atención a nivel político, ”El turismo no se trata solo de una atracción, es muy bueno para la economía de las Falklands y es una de las industrias que realmente promociona a las Falklands internacionalmente. Cada visitante que llega a las Islas se convierte en un embajador de las Falklands, por tanto sin lugar a dudas se precisa más participación política“

”Mi mensaje a los futuros candidatos es que no sólo queremos un legislador abordando específicamente el tema turismo en su programa de gobierno sino además un legislador que efectivamente se vea involucrado con la industria del turismo, pues si bien no tenemos fábricas y cosas parecidas, se trata de una industria que es bastante grande y fuerte, suministrado empleos a tiempo completo y a medio tiempo, y la mayoría de esos recursos están aquí dentro de la economía local“

Olmedo también resaltó la sustentabilidad de la actividad turística. ”Y aquí estamos a pesar de todo, no hemos tratado de montar nuestros negocios en algún otros lugar“

Concluyó, ”realmente me gustaría saber qué es lo que están pensando y quien está interesado en ver al turismo avanzar y desarrollarse seriamente“. Otra pregunta para los candidatos fue, ”cuál es el mapa de ruta para la reapertura de las Islas Falkland?“.

PESCA: LAS LICENCIAS MAS CARAS DEL MUNDO

El Secretario Ejecutivo de las Compañías de Pesca de las Islas Falkland, FIFCA James Bates, dijo que ”desde la perspectiva de FIFCA estaremos buscando a legisladores que estén dispuestos a involucrarse pro-activamente con la industria en base a una doble senda, y para que, por ejemplo, desarrollen el entendimiento necesario sobre las complejidades y desafíos que se enfrentan ya sea en relación a las recientes licencias ITQ y el informe sobre especies con escamas, el Brexit of el Covid 19“.

James dijo que las licencias aplicadas al sector pesca de las Islas Falkland ”son las más altas del mundo y nos gustaría saber que piensan los candidatos al respecto. Estarían dispuestos los legisladores a un diálogo sobre un no aumento de las licencias de pesca, por cierto período de tiempo de forma que podamos recomponer algunas de las grandes pérdidas sufridas durante la reciente imposición de aranceles con motivo del Brexit , los significativos costos operativos adicionales por el Covid 19, el 50% de aumento de las licencias del 2019 que nos tomó por sorpresa y reverberaron en todo el sector, y la compra que tuvieron que hacer las empresas para lograr el 51% de sus negocios, así el gobierno de las Falklands puede seguir pagando esos incrementos insondables en los distintos niveles del servicio civil de las Islas?

James también preguntó si el gobierno de las Islas estaba dispuesto a discutir un acuerdo de estabilidad, muy en la línea del que se ofreciera a la industria petrolera, y esta aceptara, el cual indicaba que no iban a estar expuestos a inesperados aumentos en sus licencias, al margen de los costos del sector y de los valores del crudo? Los candidatos están en condiciones de ofrecer esas mismas seguridades a otros sectores?

Con tono provocativo James también preguntó si el legislador electo que tenga bajo su responsabilidad la cartera de Recursos Naturales estará dispuesto, y no rehusará, reunirse con la FIFCA, cuando “haya temas específicos relativos a la industria y justificar las decisiones que se han tomado por el resto de la Asamblea Legislativa en lugar de arbitrariamente aplicarlas sin un diálogo a fondo con el sector?”

“Estarán preparados a reunirse con empresas del sector, teniendo responsabilidad sobre los recursos naturales, sin estar acompañados por jerarcas del gobierno cuando la reunión había sido programada como una oportunidad para que las empresas de pesca hablen directamente con los representantes electos, solitos, sin acompañamientos?.

James resaltó que la economía de las Islas es frágil y hasta tanto no se logre diversificar a otros sectores, es abrumadoramente dependiente de una sola industria como forma principal de ingresos, sobre todo para el gobierno.

”Consecuentemente los legisladores electos deben ser fuertes propulsores de la industria de la pesca y estar deseosos de trabajar con nosotros, en lugar de estar en contra, a pesar que nuestros objetivos no siempre estuvieron alineados“.

”También deben tener la voluntad de resistir tanto las presiones internas como externas e influencias de forma de preservar y ser sustento de nuestra calidad de vida que todos disfrutamos“. James afirma que la industria de pesca así siente la importancia del sector para las Falklands, para su gobierno y ”precisa poder trabajar con nosotros de forma que podamos pescar y ganar dinero, y no contra nosotros continuando a poner más obstáculos burocráticos, que se traducen siempre en aumento interminables de costos y barreras al crecimiento económico.

“Desgraciadamente parece haberse impuesto la idea que el gobierno anterior ha logrado alienar a la industria de una forma nunca visto antes, y esto debe encararse de inmediato. Esto ha generado una atmósfera mucho más difícil en que operar, porque al igual que en otros sectores, el gobierno de las Falklands ha tratado de sumergirse demasiado en los asuntos comerciales. Lo mismo es aplicable para cada una de las carteras que tienen los legisladores bajo su responsabilidad”.

En cuanto al desarrollo económico para el futuro de las Islas, James dijo que la industria de pesca “esta ansiosa en saber que piensan los candidatos en cuanto al desarrollo del puerto nuevo”.

Janet Robertson, Gerente de Consolidated Fisheries Ltd., comentó finalmente, “Con el lanzamiento del Acuerdo de Pesquerías esperaríamos que los candidatos fueran explícitos en cuanto a cómo ven la relación entre el gobierno y la industria, en cuanto a metas, la administración de los ingresos de la Pesquería, el proceso de toma de decisiones que impacta sobre la industria”.

Agregó que le gustaría que los eventuales legisladores fueran pro-activos en encarar todos los diferentes sectores de la industria y “esforzarse por saber y entender la diversidad y alcance de los objetivos, desafíos y las fortalezas que encierran”.

“Nos sentiremos alentados por cualesquiera de los candidatos que demuestren tener un entendimiento de la estructura de nuestra economía, el valor de una industria pujante para la sustentabilidad de nuestra economía a largo plazo y la importancia de un proceso de toma de decisiones estable y predecible, todos elementos lo cuales según nuestro punto de vista, el anterior gobierno frecuentemente desplegaba demostrando su falta de conocimiento o de un entendimiento más amplio”.

“Dado los impactos del cambio climático que ya se comienzan a sentir” dijo Robertson, “CFL esperaría escuchar de los candidatos qué grado de conciencia y puntos de vista respecto a la estrategia medioambiental tienen y cómo esperan que eso se desarrolle durante el tiempo de sus mandatos”

“Son temas fundamentales y una pobre interpretación de ellos, o por lo menos una percibida falta de conciencia al respecto, sin lugar a dudas conducirá a una pobre percepción de su candidatura. Esperamos que si algunos de los legisladores que pretendan repetir, reflejen las lecciones que se aprendieron del pobre manejo de las decisiones que hicieron, en tanto parte del gobierno, respecto a la industria de pesca”.