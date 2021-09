Grandes multitudes marchan por Montevideo en apoyo de los derechos de los grupos de diversidad

Los grupos se expresaron a favor de la identidad de género neutral para personas nin-binarias, entre otras demandas.

Manifestantes LGBTIQ + marcharon este viernes por las calles de Montevideo insistiendo en que “el mundo pertenece a todos los seres que habitan el planeta, no al puñado de poderosos que sienten que tienen derecho a privatizarlo y destruirlo”.

Las más de 15 organizaciones involucradas en el masivo encuentro demandaron respuestas de un “Estado que está ausente, y que envía el mensaje de anti derechos, de retrocesos y más represión”.

Los colectivos destacaron la instalación de ollas populares, porque había hambre. También defendieron la autogestión colectiva y el esfuerzo social para sostener las trayectorias educativas en la infancia y la adolescencia, además de apoyar a los más necesitados.

“Marchamos porque el Estado está ausente, redujo los programas de vivienda y la ayuda humanitaria no llega o llega demasiado tarde”, dijeron los manifestantes. “Las personas que viven con el VIH siguen siendo estigmatizadas y violadas por el sistema y no podemos acceder a la medicación”, también reivindicaron.

Los manifestantes protestaron asimismo porque “se incumple sistemáticamente la ley integral para personas trans” y “los mutualistas se niegan a realizar los trámites a los que están obligados y el MSP [Ministerio de Salud] se niega a hacerlos cumplir”.

Los grupos también pidieron espacios para que las personas que no se consideran ni hombres ni mujeres puedan expresar su identidad de género con total libertad y que se establezca un cupo en todas las vacantes estatales para personas trans, no binarias, afro y discapacitadas.

Los organizadores también recordaron que en 2011 y 2012 se produjeron una serie de asesinatos contra trabajadoras sexuales que siguen sin resolverse a la fecha y exigieron avanzar en las causas por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar actualmente estancadas. El grupo rechazó rotundamente la Ley de Urgente Consideración (LUC) aprobada por el gobierno del presidente Luis Lacalle Pou que el opositor Frente Amplio busca derogar mediante referéndum.

“Ante una nueva Marcha de la Diversidad este viernes 24 en Montevideo y las realizadas durante el mes de septiembre en diferentes puntos del país, el Frente Amplio declara: Su compromiso con la celebración de la diversidad en su más amplia concepción y su rechazo a toda forma de discriminación basada en identidad de género u orientación sexual de las personas. Reivindica los avances en sus gobiernos con la aprobación de leyes que reconocieron los derechos y ciudadanía de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI). Así, en Uruguay existe igualdad de derechos a través de las leyes de matrimonio igualitario, convivencia, adopción, reproducción asistida e integral para personas trans, además de la aprobación del derecho a la identidad de género y al cambio de nombre y sexo en el documento de identidad, entre otros. Reafirma que seguirá trabajando incansablemente para evitar retrocesos y la necesidad de avanzar en la ampliación de derechos para todos. No basta con no retroceder, hay que seguir avanzando”.

Por su parte, la Secretaría de Diversidad del Partido Nacional dijo: “En primer lugar, queremos reconocer la tarea de estas organizaciones sociales no solo en la coordinación de la marcha sino, sobre todo, en la ardua lucha que han llevado en los últimos 30 años a favor del reconocimiento de los derechos de las personas en la comunidad LGBTIQ +. Somos conscientes de que sin sociedad civil organizada no habría ley contra la discriminación, unión doméstica, matrimonio igualitario o ley integral para las personas trans. Pero también somos conscientes de que a lo largo de los años parte de los grupos que integran las organizaciones sociales se han alineado con el discurso, la retórica y la narrativa del Frente Amplio. Sobre esto hacemos un mea culpa; Por diferentes motivos ha sido difícil para los militantes del Partido Nacional ingresar a los grupos sociales y en la actualidad nos sentimos poco cómodos y generalmente no representados por ellos”.

Desde 2015, el Ayuntamiento de Montevideo cuenta con una Secretaría de Diversidad para atender los derechos de estos colectivos y por ende el compromiso de la capital uruguaya con la población LGBTIQ + en su reconocimiento, respeto y celebración de la diversidad humana.