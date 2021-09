Argentina hace un pago al FMI y se esfuerza por mantenerse a flote

Argentina tiene dos vencimientos más este año, pero el gobierno primero debe sobrevivir a las elecciones del 14 de noviembre.

El día que el presidente argentino Alberto Fernández calificó la situación de su país de cara al Fondo Monetario Internacional (FMI) como un “debticidio”, un pago de capital de US $ 1.885 millones fue efectuado a la organización mundial.

Así, Argentina pagó el primer vencimiento de los US $ 44.000 millones de dólares tomados en préstamo por el expresidente Mauricio Macri en 2018.

Tras el desembolso, se estimaba que las reservas argentinas rondarían los US $ 43.178 millones, aunque el saldo consolidado no se conocerá con certeza antes del viernes, según señalaron analistas financieros en Buenos Aires.

Argentina aún debe pagar para diciembre de 2021 casi US $ 400 millones en intereses, además de otra cuota por la misma cantidad que la del miércoles.

En cualquier caso, la estabilidad financiera local está en duda tras el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del pasado fin de semana por el cual se transfirieron bonos del Gobierno al Banco Central a cambio de los US $ 4.334 millones recibidos del FMI el 23 de agosto por Derechos Especiales de Giro (DEG).

El acuerdo con el FMI está previsto para la ejecución del Presupuesto 2022, según el proyecto de ley enviado al Congreso la semana pasada por el Ministerio de Economía, que prevé que no aumente el gasto, mientras que las fuentes de financiamiento ya están contempladas, por lo que no es necesario utilizar esos fondos DEG para financiar el gasto de 2021, según el gobierno argentino.

El nuevo DNU estableció un mecanismo indirecto para aplicar los nuevos recursos al pago de la deuda del FMI y al mismo tiempo permitir el financiamiento de gastos internos, mientras continúan las negociaciones.

Estas tratativas deben finalizar en marzo de 2022, según el acuerdo ya firmado con el Club de París, que requiere un arreglo previo con el FMI.

El pago de 1.885 millones de dólares de Argentina equivalía a 1.327 millones de DEG, la moneda del FMI, explicaron analistas. Argentina recibió el mes pasado el equivalente a US $ 4.334 millones en Derechos Especiales de Giro.

“Hoy se completó el pago del vencimiento con el FMI, que se verá reflejado en las reservas internacionales junto con las variaciones que reflejan los precios de los diferentes instrumentos que componen las reservas”, informó una fuente del Banco Central argentino citada por el diario Ámbito de Buenos Aires.

Para lo que resta de 2021, Argentina debe pagar al FMI casi US $ 400 millones en intereses en noviembre y otros US $ 1.880 millones el 22 de diciembre, siempre que no se acuerde un nuevo esquema en una fecha anterior.

Las elecciones legislativas del 14 de noviembre serán cruciales para determinar el poder de negociación de una administración que muchos consideran que sus tiempos están casi agotados.