Trudeau seguiría siendo primer ministro de Canadá, pero aún sin mayoría en el Congreso

No se esperan cambios importantes después de las elecciones del lunes en Canadá

Las elecciones de este lunes en Canadá permitirían al primer ministro Justin Trudeau formar un nuevo gobierno, aunque nuevamente sin la mayoría parlamentaria que anhelaba.

De hecho, el resultado del lunes casi replicó el resultado de hace dos años. Más de 1.2 millones de votantes optaron por emitir su decisión por correo o con una boleta especial, lo que probablemente retrase el resultado final.

El Partido Liberal de Trudeau parecía encaminarse hacia el estatus de minoría una vez más, lo que lo obligará a seguir dependiendo del apoyo del Partido Nuevo Democrático (NDP) de izquierda para mantenerse en el poder. Los liberales de Trudeau alcanzaban 156 escaños, uno menos que en 2019 y 14 menos que los 170 necesarios para una mayoría en la Cámara de los Comunes.

Con los resultados preliminares del lunes, la Cámara se mantendría prácticamente sin cambios. Los liberales lideraban en 156 circunscripciones, los conservadores en 121, el Bloc Québécois con sede en Quebec en 32, el NDP en 27 y los Verdes en dos.

Trudeau llegó a las elecciones liderando un gobierno minoritario estable que no estaba en peligro de ser desplazado. El primer ministro en funciones había comenzado la campaña el mes pasado con una clara ventaja en las encuestas, pero terminó en una carrera estrecha con el candidato conservador Erin O'Toole.

Trudeau, de 49 años, pronunció un discurso tranquilo después de su tercera victoria electoral ante unos 250 simpatizantes en la sede del Partido Liberal en Montreal, restringidos en número por protocolos antipandemia. A pesar de su condición de minoría, habló de un “mandato claro para poner fin a esta pandemia de una vez por todas”.

Mientras tanto, O'Toole restó importancia a la derrota de su partido: “El señor Trudeau esperaba una rápida toma de poder. En cambio, nos ha empujado ... a 18 meses de campaña perpetua“, dijo en referencia a la insinuación de Trudeau de que podría buscar otra elección en 2023 si se le negaba la mayoría. ”Si cree que puede amenazar a los canadienses con otras elecciones en 18 meses, los conservadores estaremos listos”, agregó el veterano militar de 47 años, abogado y miembro del Parlamento desde hace nueve años.

Han pasado seis años desde que Trudeau, hijo del ex primer ministro Pierre Trudeau, llegó al poder. Pero su gobernante Partido Liberal fue reducido a minoría en 2019, apoyado por el NDP, dirigido por Jagmeet Singh.

Aunque Canadá se encuentra en medio de una cuarta ola de coronavirus, el país tiene una de las mejores tasas de vacunación del mundo. Aproximadamente el 80 por ciento de los canadienses mayores de 12 años están completamente vacunados, lo que representa el 70 por ciento de toda la población. Trudeau había argumentado que el enfoque de los conservadores, que se ha mostrado escéptico sobre los confinamientos y los mandatos de vacunas, sería peligroso y dijo que los canadienses necesitan un gobierno que siga la ciencia.

La oposición fue implacable al acusar a Trudeau de convocar una votación anticipada innecesaria, dos años antes de la fecha límite, por su propia ambición personal.

O'Toole no exigió que los candidatos de su partido fueran vacunados y no dijo cuántos de ellos no lo estaban. O'Toole describió la vacunación como una decisión de salud personal, pero un número creciente de canadienses vacunados está cada vez más molesto con aquellos que se niegan a vacunarse.

Trudeau apoya que las vacunas sean obligatorias para que los canadienses viajen en avión o en tren, algo a lo que se oponen los conservadores.

El ex presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y la ex candidata del Partido Demócrata, Hillary Clinton, tuitearon en apoyo de Trudeau.