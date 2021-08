Los conductores de autobuses interurbanos argentinos se declaran en huelga durante todo el fin de semana

Los viajes en autobús son casi la única opción para la mayoría de los argentinos.

Los conductores de autobuses interurbanos argentinos han lanzado una huelga nacional de 72 horas de viernes a lunes para exigir mejores salarios y condiciones laborales, así como salarios vencidos.

“No vamos a permitir salarios de pobreza. Por eso hemos decidido un paro nacional en el sector de larga distancia por 72 horas, desde las 12 del viernes 27 hasta las 12 del mediodía del lunes 30”, dijo el sindicato de conductores UTA en una declaración.

Argentina tiene servicios de trenes interurbanos muy limitados y los vuelos también están sujetos a restricciones pandémicas, además de que no todas las localidades cuentan con un aeropuerto al cual lleguen y salgan a diario servicios regulkares de pasajeros. Por lo tanto, el autobús sigue siendo la opción más utilizada por quienes no pueden viajar en automóvil. En la práctica, la huelga de conductores es otra restricción a la movilidad de las personas.

El documento, firmado por el secretario general de la UTA, Roberto Fernández, también destaca que “los empresarios actúan sin la menor sensibilidad hacia los trabajadores, que han estado poniendo sus cuerpos en el sector de la larga distancia para mantener la actividad en el sistema”.

La agrupación laboral advirtió también que “no vamos a permitir que las condiciones laborales de los compañeros representados nos tornen precarios, como prenda de cambio ante una justa solicitud de aumento salarial”.

El sindicato agregó que “en caso de que lo anterior no resulte en una violación suficiente de los derechos”, la “gran mayoría de las empresas” están en deuda con sus empleados. “Deben sueldos, montos no remunerativos pactados, decreto 14/2020, viáticos, etc. Entendemos que el Estado Nacional hace un gran esfuerzo para sostener fuentes de empleo y mantener el poder adquisitivo de los sueldos”, señaló también el comunicado.

La UTA también destacó que a pesar de los subsidios del Gobierno “estamos ante la negligencia de un sector empresarial sin escrúpulos y sin límites. Parece que pretenden mantener sus márgenes de beneficio en base a la declaración de una pandemia, o a costa de la precariedad de las condiciones laborales”, según el documento.

“Pretendiendo que manejamos más horas, menos conductores, al margen de la ley y eludiendo todos los derechos de los trabajadores, pretenden hacernos trabajar por encima de la jornada convencional, violando las conquistas de décadas del movimiento sindical organizado”, subrayó el sindicato.

“Queremos manifestar que responsabilizamos al sector empresarial de todas las consecuencias de cualquier acción sindical, de la total negativa a pactar los salarios de los trabajadores y de tratar de negociar las condiciones laborales a cambio de salarios”.