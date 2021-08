Dinamarca levantará la embajada en Buenos Aires que cubre Argentina, Uruguay y Paraguay

No fue hace tanto tiempo que la reina Margarita II de Dinamarca visitó Buenos Aires en 2019 para “establecer, fortalecer y promover las relaciones” entre su país y Argentina.

El Reino Europeo de Dinamarca anunció este viernes una restructuración de su política exterior y una serie de medidas al respecto que incluyen el levantamiento de su embajada en Buenos Aires, que abarca Argentina, Uruguay y Paraguay. La medida entrará en vigor dentro de un año.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Dinamarca también explicó que la otra embajada a interrumpir era la de Tanzania.

Según fuentes diplomáticas, los cambios están diseñados para centrarse en la presencia del país dentro de la Unión Europea, así como en aquellas partes del mundo “donde la democracia, los derechos humanos y la seguridad están bajo una presión creciente”, señaló el canciller Jeppe Kofod.

“La reestructuración significa, entre otras cosas, que nuestras misiones en la UE, la OTAN, la ONU, el Ártico, África, así como con respecto a nuestras iniciativas de exportación, se fortalecerán aún más. En total, se fortalecerán 16 misiones y 9 departamentos en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores en Copenhague”, dijo la Cancillería danesa en un comunicado.

Otras legaciones a cerrar son el Consulado General en Chongqing (China) y la misión comercial en Barcelona (España).

“Mi prioridad como Ministro de Relaciones Exteriores es garantizar la seguridad del pueblo danés en un mundo donde la democracia, los derechos humanos y nuestros valores están bajo una presión cada vez mayor. Esta reorganización tiene como objetivo ayudarnos a orientar los esfuerzos que hacemos, tanto aquí como en todo el mundo, para que podamos hacer la mayor diferencia posible. El grave acontecimiento que ha ocurrido en Afganistán durante las dos últimas semanas requiere una reflexión, y necesitamos tiempo para digerirlo y analizarlo en cooperación con el Parlamento danés. Después de ese proceso, el gobierno presentará una nueva estrategia de política exterior y de seguridad en una etapa posterior”, agregó Kofod.

“Lamentamos mucho el cierre de la embajada, ya hubo un cierre temporal entre 2002 y 2007 y esperamos que esto también sea así y no afecte una relación que se remonta a 1841, bajo el gobierno de Don Juan Manuel de Rosas, encargado de Relaciones Exteriores de la Confederación Argentina. La embajada de Dinamarca nos ha informado que se trata de una decisión administrativa que tiene que ver con un reordenamiento de sus prioridades en el mundo y no con la situación particular de Argentina, producto de un análisis que se viene haciendo desde hace muchos años”, dijo la Cancillería de Argentina en un comunicado.

Independientemente de las intenciones y planes de Dinamarca e incluso del hecho de que la misión diplomática también abarca a otros dos países, el levantamiento de una embajada supone un nuevo golpe para Argentina.

Primero, porque es donde se encuentra la embajada y segundo porque no es fácil explicar que la salida de la misión no tiene nada que ver con el hecho de que Argentina es la segunda nación con peor desempeño a nivel mundial en términos de inversión extranjera directa, según un estudio de la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (Unctad).

Un estudio de First Capital Group mostró que desde agosto de 2019 se han realizado al menos 32 operaciones y / o anuncios en los que un grupo multinacional ha decidido cerrar y / o vender sus operaciones o unidad local de negocios en Argentina.

Se considera inversión extranjera directa al capital que proviene del exterior al país, de empresas que se encuentran en el país o de nuevas, sumado a la reinversión de utilidades que realizan empresas de origen extranjero.

Mientras tanto, en el plano interno, Dinamarca también anunció este viernes que eliminaría todas las restricciones de COVID-19 en dos semanas, ya que el virus Sars-CoV-2 ya no representa “una amenaza crítica para la sociedad”, en un país donde más del 70% de la población ha sido completamente vacunada.

“La epidemia está bajo control, tenemos niveles récord de vacunación. Por eso, el 10 de septiembre podemos levantar las reglas especiales que teníamos que introducir en la lucha contra el Covid-19”, dijo el ministro de Salud, Magnus Heunicke, aunque advirtió que“ la epidemia no ha terminado”.

Dinamarca fue uno de los primeros países en introducir un confinamiento parcial en marzo de 2020, y en abril de 2021 lanzó un “pasaporte corona” que otorga a los titulares acceso a negocios como restaurantes, cines, gimnasios y peluquerías. Ese requisito ya se eliminó en algunos lugares, como los museos, desde el 1 de agosto, y las máscaras no son obligatorias en el transporte público desde el 14 de este mes.

El requisito del pase de salud también se suspenderá a partir del 1 de septiembre para restaurantes y bares, aunque seguirá vigente para clubes nocturnos y otros eventos como partidos de fútbol hasta el 10 de septiembre.