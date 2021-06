Reino Unido aplica suspensión a una de las mayores plataformas mundiales de criptomonedas

Se teme que las operaciones con criptomonedas sean una forma fácil de blanquear dinero

La Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido (FCA) emitió una nota con fecha 25 de junio anunciando la suspensión de Binance Markets Ltd y advirtió a los clientes que la plataforma estaba siendo objeto de un escrutinio más estricto en todo el mundo.

Con efecto inmediato, la única entidad regulada de Binance en el Reino Unido, “no debe, sin el consentimiento previo por escrito de la FCA, realizar ninguna actividad regulada”.

Sin embargo, la FCA no detalló las razones detrás de su decisión, aunque Binance dijo en un comunicado que Binance Markets, que adquirió en 2020, aún no estaba usando sus permisos regulatorios y que la medida de la FCA no afectaría los servicios ofrecidos en su Binance en su sitio web.

“Adoptamos un enfoque colaborativo al trabajar con los reguladores y nos tomamos muy en serio nuestras obligaciones de cumplimiento. Nos mantenemos al tanto de las políticas, reglas y leyes cambiantes en este nuevo espacio”, dijo un vocero.

Binance anunció en junio del año pasado que había comprado una entidad regulada por la FCA y la usaría para ofrecer servicios de comercio de criptomonedas utilizando libras y euros. Si bien el comercio de criptomonedas no está regulado directamente en Gran Bretaña, la oferta de servicios como el comercio de derivados de criptomonedas requiere autorización.

La FCA ordenó a Binance exhibir un cartel a más tardar el 30 de junio indicando que “BINANCE MARKETS LIMITED no está autorizada para realizar ninguna actividad regulada en el Reino Unido” en su sitio web y redes sociales y que presente una prueba de cumplimiento a más tardar el 2 de julio.

Los clientes británicos aún podrán acceder a los servicios de Binance en otras jurisdicciones, se indicó, sin perjuicio de que la FCA está intensificando su supervisión del comercio de criptomonedas, que se ha disparado en popularidad en todo el mundo.

Desde enero, la FCA ha exigido a todas las empresas que ofrecen servicios relacionados con las criptomonedas que se registren y demuestren el cumplimiento de las regulaciones contra el lavado de dinero.

Binance también recibió instrucciones de “preservar todos los registros y / o información (…) relacionados con todos los clientes del país de sus sistemas” y terminar con cualquier tipo de publicidad y promociones financieras.

“Binance Markets Limited no puede participar en ninguna actividad regulada en el Reino Unido”, dijo la FCA en un comunicado, y agregó que “ninguna otra entidad del Grupo Binance está autorizada, registrada o autorizada para llevar a cabo actividades reguladas” en el Reino Unido.

La firma Binance Markets Ltd había solicitado registrarse en el Reino Unido, pero según el Financial Times, recientemente retiró su solicitud, lo que fue confirmado por la FCA.

El mes pasado, Binance publicó volúmenes de comercio de cifrado equivalentes a 1,5 billones de dólares y tiene 13,5 millones de usuarios, según datos de TheBlockCrypto.

En mayo, la Agencia de Servicios Financieros de Japón advirtió que Binance estaba realizando transacciones no autorizadas de criptomonedas con ciudadanos de ese país, lo que se suma a otra serie de investigaciones similares en los Estados Unidos.

Mientras tanto, el mercado de criptomonedas consolida su fuerte retroceso desde mediados de mayo cuando, tras alcanzar una capitalización bursátil total de US $ 2,5 billones, cayó un 50% en pocas semanas para llegar a US $ 1,25 millones, según datos del portal Traidingview.

Casi la mitad del mercado de criptomonedas se concentra en Bitcoin, que, al mediodía del domingo, cotizaba cerca de US $ 33.000 por unidad y ascendía a unos US $ 619.000 millones en su capitalización total, según Coinmarketcap.