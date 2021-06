Paraguay aprueba ley de emergencia debido a que las bajantes dificultan la navegación fluvial

Históricas bajantes sin pronósticos de lluvias resurgieron un proyecto de ley inactivo en el Senado desde el año pasado.

La Cámara Baja de Paraguay aprobó este miércoles un proyecto de ley de emergencia sobre navegación fluvial y autorizó trabajos de dragado en los ríos Paraguay, Paraná y Apa, ante las pronunciadas bajantes que impiden la navegación normal. El documento pasa ahora al Poder Ejecutivo para su consideración.

El proyecto de ley que declara el estado de emergencia para la navegación en los ríos Paraguay, Paraná y Apa de embarcaciones de convoy y autopropulsado había sido presentado al Senado en 2020, pero no fue hasta hace poco que la Cámara Alta aprobó el nuevo reglamento, aunque con algunos cambios, que fueron aceptados por la Cámara Baja.

La propuesta surge a la luz de las históricas bajantes de los tres ríos y las previsiones meteorológicas que no tornarían viable una navegación eficiente en los próximos meses.

La ley autoriza al Ministerio de Hacienda a reasignar una parte o el total de los saldos no comprometidos de los contratos de préstamo y de las emisiones del Tesoro Público de títulos de deuda de hasta PYG 147.000 millones (US $ 21.773.900) a las obras de dragado del Paraguay (70%) y Paraná. (30%) hasta la represa de la Entidad Binacional Yacyretá. El proyecto de ley no menciona el porcentaje correspondiente al río Apa.

La necesidad de realizar obras de dragado se justifica por la alarmante falta de caudal de agua en el río Paraguay, lo que dificulta la navegación, frenando la llegada de importaciones y el envío de exportaciones. Lo mismo ocurre con el río Paraná, que, a su vez, se ha visto fuertemente afectado desde el inicio de la cosecha de soja 2020, al punto de llegar a una situación crítica que afecta la navegación y, en consecuencia, toda la logística de exportación de soja paraguaya. Ambos ríos han alcanzado sus niveles más bajos en los últimos 50 años, se informó.

La crisis del agua en la cuenca del Paraná, Paraguay y Brasil también influye en la baja producción de energía en las centrales hidroeléctricas de Itaipú y Yacyretá.

Los desalentadores pronósticos meteorológicos donde no parece haber precipitaciones a la vista también han acelerado el tratamiento parlamentario del proyecto de ley. Los bajos niveles de agua son notorios en el Puerto de Asunción (río Paraguay) donde solo pueden llegar pequeñas embarcaciones y se proyecta que las condiciones vayam a empeorar.