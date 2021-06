Argentina tomará medidas adicionales contra la propagación de la variante Delta del coronavirus en el país

En las próximas horas se tomarán nuevas medidas de control, dijo Carignano. Foto: EFE/Juan Ignacio Roncoroni

Las autoridades argentinas de salud y migraciones están analizando medidas adicionales para frenar la llegada al país de la variante Delta del coronavirus, que ya ha sido detectada en tres casos de pasajeros que regresaron desde el exterior.

La semana pasada, una campaña casa por casa mostró que el 40% de quienes -se suponía- debían observar una cuarentena obligatoria de 14 días en sus hogares al regresar al país no lo habían cumplido.

En consecuencia crecieron los rumores de que se podrían imponer estancias obligatorias en hoteles u otras medidas similares. Otra posibilidad, según medios locales, es el uso de dispositivos de monitoreo.

Sin embargo, la directora de Migraciones, Florencia Carignano, dijo que “si hay circulación comunitaria de la cepa Delta, así lo dirá el Ministerio de Salud de la Nación”, aunque concedió que en las próximas horas “se tomarán nuevas medidas”.

Carignano insistió en que Argentina “aún no está cerca” de tener circulación comunitaria de esta variante india pero “eso no significa que (este virus) no vaya a ingresar” al país.

De los tres casos de la cepa Delta, los dos primeros fueron viajeros argentinos menores de edad que el 24 de abril regresaron desde Francia y la tercera detección se produjo el 4 de junio. Se trataba de un hombre de 26 años procedente de los Estados Unidos.

El día antes de embarcarse, el pasajero había tenido una prueba de PCR negativa. Pero cuando llegó a Argentina y fue sometido a la prueba de antígeno que se realiza a todos los viajeros, dio positivo. La muestra fue llevada al laboratorio y el análisis genómico reveló la existencia de la variante Delta.

Por ello, para evitar desigualdades en las pruebas diagnósticas y evitar la posibilidad de que casos similares se filtren por los controles fronterizos, Carignano admitió en una entrevista radial que “seguramente en las próximas horas se tomarán nuevas medidas de control”.

Con base en esta información, los fanáticos del “botón rojo” han acelerado sus clamores en redes sociales para un cierre total de las fronteras del país.

Según estudios preliminares, la variante Delta podría resistir la plena efectividad de los anticuerpos generados por algunas de las vacunas aplicadas hasta ahora.

En todo caso, Carignano señaló que la variante estaba “en 74 países” y que Argentina “no está exenta” de posibles casos “mientras haya movimiento de personas”.